有片｜小鵬汽車輔助駕駛功能疑失靈直衝故障車輛　司機被撞飛身亡

浙江寧波市有司機駕駛時，在高速公路上直接撞向前方的故障車輛，前車車主被撞飛，當場身亡。

據悉，肇事司機是駕駛有中國版Tesla之稱的小鵬汽車，型號為P7，當時開啟了輔助駕駛功能。



網傳影片顯示，一輛銀灰色私家車疑因故障停在高速公路的左邊車道，一名白衣男子在車旁蹲下處理故障，另一名黑衣男子則準備把「雪糕筒」（交通錐）擺放在車尾處。突然，一輛銀色私家車向前衝，黑衣男子隨即被撞飛幾米遠，倒臥在兩車之間；兩車滑行幾米遠後停下。

網傳聊天記錄顯示，肇事車輛車速80公里/小時，司機當時開啟了LCC（車道居中輔助），但系統未識別出前方故障車與人。據小鵬汽車相關負責人表示，被撞故障車車主不幸身亡。

小鵬汽車回應稱，致命車禍發生於昨日（10日）下午，有司機開車時與前方檢查車輛故障人員發生碰撞，發生人員傷亡，「我們為本次事故中不幸離世的遇難者感到悲痛和惋惜」。

目前，交警部門已立案處理，小鵬汽車已派人前往現場協助處理，將全力配合相關部門調查，持續跟進後續結果，並協助客戶處理後續相關事宜。

小鵬汽車官網顯示，LCC是一項舒適性的輔助駕駛功能，系統可輔助司機控制軚盤，持續將車輛居中在當前車道內。該功能適用於高速公路且具有清晰車道線的干燥道路工況。

在用戶手冊中，小鵬汽車數次提及「LCC 是一項輔助駕駛功能，並不是完全意義上的自動駕駛」，LCC功能啟用時，司機仍需要保持手握軚盤並在必要時接管軚盤。此外，LCC 是為了駕駛舒適性和便利性而設計，無法應對突發的危險情況，司機有責任時刻保持警惕，安全駕駛，並掌控車輛。