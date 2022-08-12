深圳多個儲戶帳戶突然被凍結　銀行：配合公安「斷卡」查詐騙

據《第一財經》報道，日前有多位網民反映，中國銀行深圳地區的扣賬卡微信提取現金失敗、支付寶無法轉帳、帳戶狀態顯示凍結，引發熱議登上微博熱搜。



深圳銀行業者透露，中國銀行凍結帳號是配合公安部門落實「斷卡」行動，要防止電信詐騙和網絡賭博，被凍結的儲戶要親自到銀行解凍帳戶，但因人數眾多，「周末的時候，排隊一小時都進不了門。」



《第一財經》報道提到，近期有深圳儲戶透露，透過微信提取現金不成功，線上登錄微信發現帳戶須解凍，但申訴流程較為複雜，需要提交身份證、社保情況、居住位址、工作證明等相關資訊。

中國銀行深圳地區多家支行的電話設置成自動回覆，告知客戶近期遇到銀行卡使用異常，可到該行營業據點或登錄微信小程式「中銀在家」進行處理。實際走訪中國銀行，確實有不少人在等待辦理此項業務。

中國銀行工作人員透露，現場辦理業務的客戶基本都是因為銀行卡被凍結前來解鎖。他向記者解釋，由於配合公安部門「斷卡」行動，要求銀行對各帳戶進行排查，識別到資金有風險就會凍結銀行卡。客戶可在家線上處理或到銀行親自辦理，「正常情況下會在2到3個工作日內能辦好」。

此外，建設銀行、工商銀行、郵儲銀行等多家銀行也有類似情況，部分銀行門口甚至因此排起長隊，原因都跟「斷卡」行動有關。但斷卡行隊對銀行儲戶帶來的不便亦引發討論。

位於深圳的某中國建設銀行也排起長隊。（第一財經）

2020年10月10日，國務院為打擊治理電信網路新型犯罪工作部際聯席會議全國「斷卡」行動部署會召開，會議決定在全國範圍內「斷卡」，打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。

斷卡的目的是斬斷犯罪分子的資訊流和資金流。報道指出，只要是「實名不實人」的電話卡，會被犯罪分子用來實施電信網路詐騙，還會用來進行網路販毒、網路賭博，而些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。

值得關注地是，據《自由亞洲電台》周四報道，8月11日有超過100名民眾包圍位於深圳福田區的民生銀行支行，高喊：「民生銀行還錢！」現場有身穿藍色特警制服的公安戒備，公安高舉藍旗，上書「警察執法，敬請配合」字句。現時尚未清楚導致民眾上街維權的具體細節，但在微博上，該討論不斷被刪文。

「深圳民生銀行」和「民生銀行總部」尚未對此事回應。

網民點睇：

斷卡行動一刀切，最終詐騙犯沒抓到多少，老百姓生活倒是被折騰嚴重。

過分了。老百姓時間很廉價。這是錯殺一千，也不放過一個？

國內銀行卡被凍結太多了，每天排隊人滿為患。美其名曰電信詐騙，只給進不給出。

劃重點「配合公安」，不要隨便抹黑。

