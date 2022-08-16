解放軍南部戰區戰機深夜對抗演練　實戰化奪取制空權戰鬥等課目

解放軍東部戰區在台灣周邊海空域實彈演訓持續，南部戰區今日（16日）亦發布海軍航空兵某旅進行深夜空戰對抗訓練的影片。



據「南部戰區」微信公眾號消息，訓練中，區域防空戰鬥、掩護突擊戰鬥、奪取制空權戰鬥等實戰化課目輪番上演。經過S形急轉彎、大角度盤旋，抵達預設空域後，緊張的空戰對抗隨即展開，對抗雙方不斷變換戰術動作，鎖定、瞄準、發射，「一時間打得難解難分。」

不久，首批參加飛行訓練的戰機順利返航，在燈火管制情況下，場站各類保障車輛迅速到位，機務官兵立即檢查飛機、充填加掛，做好戰機再次出動的準備。一切準備就緒後，戰機再次騰空而起展開後續課目訓練，翌日凌晨3時許，隨著最後一架戰機平穩著陸，此次下半夜訓練任務圓滿結束。

據了解，下半夜組訓安全風險高，對飛行員適應能力、判斷力考驗較大，同時也考驗地面各崗位人員的技能和體能，對訓練的實施和保障都有不小的挑戰。

執行該對抗演練的海軍航空兵某旅作訓科科長潘志強介紹，此次下半夜訓練強度高、節奏快、機群活動多、架次數量大，還融入了多項特情，進一步提升了飛行員技戰術水平，以及全時域、全天候作戰能力。

另據《解放軍報》報道，南部戰區海軍某護衛艦支隊日前在南海某海域組織艦艇編隊展開長航時高強度實戰化演練。多個課目連貫實施，在真打實抗中有效檢驗編隊指揮協同、臨機處置和精準打擊能力。