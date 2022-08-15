台海軍演｜東部戰區機師俯瞰澎湖列島　國防部：演練嚴正震懾美台

東部戰區8月15日表示，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。這是針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾。



東部戰區指，聯合戰備警巡和實戰化演練中，東部戰區飛行員俯瞰澎湖列島。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。

國防部：東部戰區演練堅決回擊和嚴正震懾美台

國防部新聞發言人吳謙8月15日表示，8月14日，美參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領兩黨5名議員組成的團體竄訪中國台灣地區，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。

他強調，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉。我們正告美方和民進黨當局：「以台制華」注定失敗，「倚美謀獨」自取滅亡。逆歷史潮流而動、違背全體中國人民意志、阻撓中國統一進程的任何圖謀和行徑都必將以失敗而告終。中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

外交部：美參議員馬基一行侵犯中國主權和領土完整

外交部發言人汪文斌同日在主持例行記者會時也表示，美參議員馬基一行，不顧中方嚴正交涉和堅決反對，執意竄訪中國台灣地區，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

他強調，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建交和兩國關係發展的政治基礎。實現中國統一是不可阻擋的歷史大勢，是中國人民堅不可摧的共同意志。

他說，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的錯誤道路上越走越遠，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。美國少數政客與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣，妄圖挑戰一個中國原則，不自量力，注定失敗。