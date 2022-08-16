重慶連日高溫致51條河流斷流　城口縣供水源僅可支撐10天

受連續高溫晴熱天氣影響，重慶市已至少有51條河流斷流、24座水庫乾涸、2138眼機電井出水不足。其中，城口縣更面臨縣城供水水源僅夠支撐10天的緊急情況，當局決定將於本月啟用備用水源。



重慶市開州區滿月鎮集中居民點送水現場。（封面新聞）

據《澎湃新聞》報道，城口縣自今年7月以來發生連晴高溫天氣，高溫日數達9天，較常年同期偏多8天，更創下自1958年來的64年之最。而受天氣因素影響，城口縣今年以來的降雨量合共415.8mm，氣象乾旱偏重，導致全縣水庫水位均低於正常蓄水位以下11.8m—24.22m，縣城供水水源三合水庫蓄水量47.39萬立方，蓄水率26%，僅能滿足縣城人口10天左右的用水需求。

此外，農村亦普遍出現水源減小導致供水量減小或不足的情況，大約4萬餘人受到影響。據了解，目前仍有葛城街道、巴山鎮、修齊鎮、坪壩鎮、廟壩鎮、雙河鄉、龍田鄉等7個鄉鎮街道約9300餘人農村飲水安全難以充分保障，特別是巴山鎮、坪壩鎮、龍田鄉等鄉鎮部分地區水源幾乎完全乾枯，約400餘人需通過送水方式保障生活。

在重慶市巫山縣騾坪鎮騾坪村，工作人員為村民送水。（新華社）

城口縣水利局表示，受三合水庫蓄水量減少影響，城口縣將於本月20日啟用備用水源羊耳壩水庫，該水庫儲備水源有200萬立方，能保障縣城人口較長一段時間的用水需求。水利局還宣布，當地農業產業受災較重，農業受災面積約1.8萬畝，直接經濟損失約1100餘萬元人民幣。另外，城口縣宣傳部門還呼籲民眾「節約用水、迫在眉睫」。

另據重慶市水利局統計，截至周一（15日）8時，重慶33個區縣部分地區土壤輕到重度缺墒，其中9個區縣部分地區土壤中度缺墒，5個區縣部分地區土壤重度缺墒，乾旱已致重慶農村供水35.8萬人受影響。