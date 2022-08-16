受賄1.95億元、非法持槍　江西人大常委會原副主任被判死緩

周二（16日），江西省人大常委會原副主任史文清被判死緩，他被指控受賄逾1.95億元（人民幣，下同）及非法持有制式槍支。



江西人大常委會原副主任史文清被判死緩。（央視新聞）

據央視新聞報道，浙江省寧波市中級人民法院公開宣判史文清受賄、非法持有槍支案，對被告人史文清以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以非法持有槍支罪判處有期徒刑一年，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

經審理查明，2003年至2020年5月，被告人史文清利用擔任哈爾濱市委副書記、副市長，江西省委常委、贛州市委書記，江西省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在融資貸款、國有土地使用權取得、工程承攬等方面提供幫助，直接或通過親屬收受他人給予的財物共計折合人民幣1.95億餘元。2004年，史文清將從他人處獲取的1支手槍交給其親屬保管，經鑑定，該手槍系制式槍支。

江西人大常委會原副主任史文清被判死緩。（央視新聞）

寧波市中級人民法院認為，被告人史文清身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，其行為構成受賄罪；史文清違反槍支管理規定，非法持有槍支，其行為構成非法持有槍支罪。史文清受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應從嚴懲處。鑑於其到案後能夠如實供述全部犯罪事實，主動交代辦案機關未掌握的部分犯罪事實，具有坦白情節，認罪態度較好，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節。法庭遂作出上述判決。