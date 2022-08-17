內地高溫創逾60年最強　長江重慶段水位下降明代文物意外露出

今年入夏以來，內地多地遭遇熱浪席捲。中央氣象台今日（17日）6時繼續發布高溫紅色預警，並預料川渝地區將成為高溫中心，南方多地最高氣溫可達40℃以上。

此外，有內地媒體報道指，受高溫天氣影響，長江重慶段水位明顯下降，600年前的摩崖造像還從河面露出。



中央氣象台17日6時繼續發布高溫紅色預警。（中央氣象台）

據中央氣象台預計，今日白天陝西南部、安徽南部、湖北中南部、湖南、江西、浙江、上海西部、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東中北部等地最高氣溫將有35—39℃，其中，四川東部、重慶中西部、湖南中北部、江西中部、浙江西部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

《澎湃新聞》報道指，根據國家氣候中心近日監測評估，從今年6月13日開始至今的區域性高溫事件綜合強度已達到1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。夏季以來，全國共914個國家氣象站日最高氣溫達到極端高溫事件標準。而經綜合研判，此次區域性高溫熱浪事件的持續時間將會繼續延長，綜合強度將進一步增強。

值得注意的是，近日成為高溫中心的川渝地區已有多條河流出現斷流狀況，重慶嘉陵江已經乾涸見底、長江重慶巴南段水位大幅下降，常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁路出水面，島礁上出現3龕摩崖造像，引來民眾圍觀。

《人民網》指出，3龕造像中，中央一龕特別突出，形制最大，其石面也是最好的位置，該龕為圓拱形龕，高1.4米、寬1.05米、進深0.4米；龕內造一僧像結跏趺坐於仰蓮座上，像高0.95、座高0.15米，光頭、彎眉，細目微睜，抿嘴，大耳，著雙領下垂式袈裟，雙肩搭覆雲肩，下著裙，裙腰繫於腹上部，雙手結禪定印置於腿上。