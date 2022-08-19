唐山打人｜記者聲援被打女孩遭警方逮捕　妻子：丈夫被誣指為逃犯

唐山燒烤店打人事件震驚全國，關於唐山公安局是否充當黑惡勢力保護傘、被打四名女孩的近況各界持續關注。日前，網傳報導唐山打人事件的記者毛慧斌8月9日在河北衡水家中被唐山公安局逮捕，警方指控他「尋釁滋事」，在網絡上散播不實訊息，目前被拘留在唐山市第一拘留中心。



毛慧斌的妻子王會娣則發布影片稱丈夫被公安誣指逃犯，「他做錯了什麼？他只是行使了一個法律賦予他的正當的權利，為4個被打的女孩發了聲，替他們聲援了一下，」此前也傳出多家媒體到唐山報導打人事件遭當地警方粗暴對待。



王會娣在影片中指出，她老公毛慧斌只是在網上發布了幾篇關於唐山打人的文章，為4個被打的女孩發了聲，就被唐山公安局路北分局的公安以「尋釁滋事」的罪名拘捕，8月9日從河北衡水的家中帶走。

王會娣質疑，「他做錯了什麼？他只是行使了一個法律賦予他的正當的權利，然後你們就擺這麼大陣仗，說我老公是在逃犯，又是追擊在逃犯，又是抄家，還威脅恐嚇我，讓我刪照片。」17日，王會娣表示，丈夫仍被拘留在唐山市第一拘留中心。

據了解毛慧斌被指控的尋釁滋事罪最重可判五年。日前蘇州一女孩穿和服也是被當地警方依涉嫌「尋釁滋事」為名帶回警局，該罪的判定和使用也在內地引發輿論爭議。

毛慧斌的遭遇在內地引發熱議，此前唐山被打四位女孩的後續和近況因官方未公布消息，而引發網民質疑。不過，亦有部分微博KOL指出，毛慧斌是自媒體且沒有記者證，他經營的個人微信公眾號「惠惠營養師」此前錯誤報導有央視記者採訪唐山事件車子被砸，批評毛慧斌散播不實訊息。

《北青報》旗下「政知新媒體」6月曾報道，貴州廣播電視台《百姓關注》欄目記者張巍瀚曾發影片舉報當地警方「將自己按在地上進行搜身；扣押隨身物品並將自己扣留在審訊室，此外，還要求他出示手機裏的微信聊天記錄等等」。內地微信公眾號《傳媒訓練營》昨日（18日）發表文章，指多間傳媒記者唐山採訪期間遭遇粗暴對待。

6月21日，河北省紀檢監察機關稱，對唐山打人案件及其他相關案件涉及的公職人員涉嫌嚴重違紀違法問題開展調查，其中唐山市公安局路北分局局長馬愛軍也是被調查的五人之一。



河北省紀委監委指定管轄，唐山市路北區政府黨組成員、副區長，市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍，正接受廊坊市紀委監委紀律審查和監察調查。