唐山打人案｜公安部：徹底查清全案　依法嚴懲犯罪

河北唐山市燒烤店打人事件引起全國震怒。

今日（25日），公安部刑事偵查局局長劉忠義表示，唐山燒烤店打人事件造成惡劣社會影響，公安部對此高度重視，事後已第一時間派出工作組，並從全國抽調專家赴一線指導案件偵辦，目前案件偵辦進展順利，將向社會公佈具體情況。



劉忠義介紹，公安部充分理解全社會對案件偵辦工作的高度關注，因此專案組對涉及的每一條違法犯罪線索均全力以赴開展偵查調查，務求事實清楚、證據確鑿，公安機關一定會徹底查清全案，依法嚴懲犯罪。

針對民眾反映強烈的掃黑除惡和治安整治方面的問題，公安部近期部署全國公安機關開展夏季治安打擊整治「百日行動」，依法嚴厲打擊整治群眾反映強烈的突出違法犯罪，切實讓人民群眾感到安全觸手可及、保障就在身邊。

截至目前，夏季治安打擊整治「百日行動」中，刑偵部門共破各類刑事案件4.9萬宗，拘捕7.2萬名疑犯，有力維護社會治安大局穩定。

同時，公安部繼續常態化開展掃黑除惡鬥爭，重點打擊「村霸」、「沙霸」、「礦霸」等傳統領域黑惡犯罪，依法嚴懲「套路貸」、「裸聊」、敲詐等利用網絡實施的黑惡犯罪活動。自掃黑除惡常態化開展以來，公安機關共搗破涉黑組織249個，惡勢力犯罪集團1486個，拘捕2.2萬名疑犯。