網信辦：十年來中國建全球最大數碼社會　推100多部網絡安全法規

中宣部周五（19日）在京舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，介紹「新時代網絡強國建設成就」。會上表示，2012年至2021年，中國網民規模從5.64億增長到10.32億，互聯網普及率從42.1%提升到73%，形成全球最龐大、生機勃勃的數碼社會。



網信辦副主任、發言人牛一兵說，中國網民規模、國家頂級域名注冊量等均為全球第一，互聯網發展水平居全球第二。建成全球規模最大5G網絡和光纖寬頻，5G基站數達到185.4萬個，5G流動電話用戶達4.55億戶。所有地級市全面建成光纖網絡城市，行政村、脫貧村通寬頻率達100%。IPv6規模部署成效顯著，擁有地址數量居世界第二。

電商、流動支付交易冠全球

他指，中國新一代資訊基礎設施正朝「高速泛在、天地一體、雲網融合、智能便捷、綠色低碳、安全可控」方向加速演進，數碼經濟規模連續多年穩居世界第二，從2012年的11萬億元增長到2021年的45.5萬億元，佔GDP比重由21.6%提升到39.8%，電商交易額、流動支付交易規模全球第一，數碼產業化基礎更加堅實，產業數碼化步伐持續加快。

電商在中國人的消費生活中扮演重要作用。（美聯社）

他續指，中國資訊化服務全面普及，「互聯網+教育」、「互聯網+醫療」等深入推進，數碼抗疫成效顯著，數碼政府、數碼鄉村建設加快推進，全國一體化政務服務平台注冊用戶超過10億人，「一網通辦」、「異地可辦」已成現實，資訊惠民便民成效顯著。

十年來網絡空間主旋律更高昂

會上還透露，十年來，中國平均下載網速提高近40倍，全國網上零售額翻10倍。另外，網絡安全創新發展取得成效，推動出台網絡安全法等100多部法規，網絡安全保障體系和能力建設全面加強，網絡空間法治化進程加快推進。

網信辦「清朗」系列專項行動清理了14億個帳號。（資料圖片）

會上表示，十年來，網絡空間主旋律和正能量更加高昂，每年100多項主題宣傳亮點紛呈，大力推動黨的創新理論深入人心，和網上正能量內容建設。舉辦中國正能量、「五個一百」網絡精品徵集評選展播活動，「讓正能量產生大流量，讓好聲音成為最強音」。

「清朗」專項行動 清理帳號近14億個

牛一兵在介紹「新時代網絡強國建設成就」時還提到，「清朗」系列專項行動開展以來，當局針對飯圈亂象、互聯網帳戶亂象、網絡暴力等突出問題開展了30多項專項整治，清理200多億條「違法和不良信息」及近14億個帳號。

牛一兵表示，全國網絡綜合治理體系日益完善，《關於加快建立網絡綜合治理體系的意見》 出台，推動網絡治理「由事後管理向過程治理，多頭管理向協同治理轉變」。 另《關於加強網絡文明建設的意見》出台，創辦「中國網絡文明大會」，實施「爭做中國好線民」工程，「加強網絡誠信建設，營造清朗網絡空間」。