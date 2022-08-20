鳳凰網「風暴眼」等財經公眾號被禁　網信辦：近期清理近14億帳號

內地多個自媒體公眾號周五（19日）起顯示「接相關投訴，違反《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》已被屏蔽所有內容，帳號已被停止使用」，當中包括入口網站「鳳凰網」旗下的「風暴眼工作室」，以及志象網、獵雲網等。

另外，網信辦今天（19日）公布，「清朗」行動近期清理200多億條「違法和不良信息」及近14億個帳號。



上述被封禁的公眾號皆主要談論財經、商業話題，例如「風暴眼」近期五篇文章分別涉及博納上市、央企在美退市、國產哪吒汽車IPO、房地產、晶片制裁。

不過，上述公眾號在其他內地平台的文章目前仍然可見：

6月多名經濟學家被禁言

今年6月，内地疫情和經濟情勢艱困時，多名内地關鍵意見領袖（KOL）、學者、名人在不同網絡平台上發表自己對疫情、經濟和社會等問題的觀點和分析，但一些比較溫和及有官方背景的人士在發表評論後被平台禁言，包括攜程董事局主席、北大光華管理學院教授梁建章，有內地「最賺錢財經作家」之稱的吳曉波等。當局和平台未有解釋禁言的具體原因。

網信辦：「清朗」專項行動 清理帳號近14億個

中宣部今天（19日）上午舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，網信辦副主任、發言人牛一兵在介紹「新時代網絡強國建設成就」時表示，「清朗」系列專項行動開展以來，當局針對飯圈亂象、互聯網帳戶亂象、網絡暴力等突出問題開展了30多項專項整治，清理200多億條「違法和不良信息」及近14億個帳號。

牛一兵表示，全國網絡綜合治理體系日益完善，《關於加快建立網絡綜合治理體系的意見》 出台，推動網絡治理「由事後管理向過程治理，多頭管理向協同治理轉變」。 另《關於加強網絡文明建設的意見》出台，創辦「中國網絡文明大會」，實施「爭做中國好線民」工程，「加強網絡誠信建設，營造清朗網絡空間」。