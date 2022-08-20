光城者案｜外交部駐港公署：美英政客說三道四　唯恐香港不亂

組織「光城者」7名成員涉去年擺街站派發宣傳單張，和召開記者會，以鼓吹武裝起義。他們被控一項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件今（20日）在區域法院處理，其中6人認罪，當中4人未滿18歲。

官方新華社刊登題為「外交部駐港公署正告外部宵小：立即停止『亂港遏華』卑劣行徑」一文稱，針對一小撮美英政客妄圖干預香港法治，公然對特區正當司法程序說三道四，為反中亂港分子撐腰打氣，公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促其立即收回破壞香港法治的「黑手」，立即停止「亂港遏華」的卑劣行徑。



發言人表示，香港回歸後法治穩健前行。特別是香港國安法制定實施和「完善選舉制度」以來，「一法定香江」，香港重回海晏河清的正軌，法治正義得到伸張，廣大香港居民依法享有的各項權利自由得到更好保障，香港開啟了良政善治新篇章。

發言人稱，2019年反中亂港分子打着「民主自由」幌子干犯顛覆國家政權罪行，更彰顯中央果斷出手的必要性和重要性。特區有關審判程序確保公平審訊，秉持司法公義，任何外部勢力無權置喙。

發言人指出，「在一些受到審判的反中亂港分子自己已經認罪情況下，極少數美英議員卻依然顛倒黑白、混淆是非，大言不慚干預香港法治，插手香港事務，充分暴露其唯恐香港不亂的痴心妄想和蚍蜉撼樹的不自量力，可憐、可笑、可恥！」

發言人又指，「香港是中國的香港，不容任何外部勢力幹預。香港撥亂反正的歷史進程不容阻撓，中華民族偉大復興的歷史進程不容阻擋。我們敦促個別美英政客擺正位置，認清形勢，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止為反中亂港分子張目的卑劣把戲，不要再做欺世盜名、「以港遏華」的白日夢了！」