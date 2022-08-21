中國天主教換領導層：團結教友以習思想為指導、高舉愛國愛教旗幟

中國天主教第10次全國代表會議18日-20日為期三天選出新一屆「一會一團」領導層，獲羅馬教廷認可的北京教區主教李山當選中國天主教愛國會主席；同獲教廷承認的海門教區主教沈斌接任中國天主教主教團主席；曾被教宗若望保祿二世絕罰，後被被教宗方濟各赦免的詹思祿主教當選監事長。



中國天主教第十次全國代表會議8月18日在湖北武漢開幕，來自全國28個省、自治區、直轄市的天主教界代表人士345名神長教友參加會議。中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長崔茂虎、湖北省委常委、統戰部部長寧詠應邀出席開幕式並致辭。

宗教事務局局長崔茂虎在開幕式致辭中強調，中國天主教「一會一團」要認真學習貫徹習近平總書記關於宗教工作的重要論述和黨中央的決策部署，堅持獨立自主自辦教會原則不動搖，高舉愛國愛教旗幟，積極推進我國天主教中國化進程，全面加強從嚴治教，發揮愛國組織作用，不斷壯大愛國力量，主動履行社會責任。續團結帶領廣大天主教界人士，緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為推進中國特色社會主義事業努力奮鬥。

此次會議為期三天，中國天主教第十次全國代表會議8月20日在湖北武漢勝利閉幕。會議選舉產生了中國天主教「一會一團」第十屆委員會、常委會。閉幕式由中國天主教主教團副主席楊永強主教主持，中國天主教主教團主席、中國天主教愛國會副主席沈斌主教致閉幕辭。

會議指出，要團結帶領廣大神長教友以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續高舉愛國愛教旗幟，堅持獨立自主自辦教會和民主辦教原則，堅持我國天主教中國化方向，大力加強愛國力量建設，為推進中國天主教事業的健康傳承、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈努力。

會議提到，要完整、準確、全面領會和貫徹全國宗教工作會議和中央統戰工作會議精神，執行好中國天主教第十次全國代表會議制定的工作規劃，將黨中央對中國天主教的要求貫徹落實到教會的各項工作當中，不辜負全國神長教友的期望。

選舉李山主教為中國天主教愛國會主席，沈斌、黃炳章、岳福生、孟青錄、吳琳、施雪琴、周小雄、劉新紅、高伏友、孟寧友為中國天主教愛國會副主席，譚立鑄教友為中國天主教愛國會秘書長。

選舉沈斌主教為中國天主教主教團主席，李山、郭金才、裴軍民、楊曉亭、何澤清、楊永強、李穌光、王仁雷、羅雪剛、崔慶琪為中國天主教主教團副主席，楊宇神父為中國天主教主教團秘書長。

57歲的李山來自北京天主教家庭，就讀於北京神哲學院，2007年被祝聖為北京教區主教。中梵當年雖尚未簽署主教任命協議，但梵蒂岡官員當時說，教廷對中國委任李山為主教表示肯定，並希望他的任命可以幫助改善中梵關係。沈斌同樣是獲得中方及教廷認可的主教，2009年當選為江蘇海門教區主教，在祝聖前已得到羅馬承認。

7月28日，揭陽市天主教第四次代表會議在揭陽迎賓館召開，來自全市各縣、區50多名教友代表歡聚一堂，共商愛國愛教和牧靈福傳事業發展。（廣東省天主教兩會）

中國天主教徒於2014年8月15日在北京的一座政府批准的教堂舉行的聖母升天儀式上從一位神父那裡接受聖餐。（Getty Images）

會議還選舉了「一會一團」監事會成員，詹思祿主教當選監事長，方建平主教、劉元龍教友當選副監事長，雷世銀主教、舒南武教友當選監事。並推舉房興耀主教為第十屆中國天主教愛國會名譽主席、馬英林主教為第十屆中國天主教主教團名譽主席。中國天主教第8次及第9次全國代表會議的紀錄均未提及選舉監事會，過往只有「一會一團」顧問。

新任監事長詹思祿主教來自福建寧德，2000年未獲時任教宗若望保祿二世認可，成為中國官方教會主教，被教宗絕罰。2018年9月，中梵就主教任命權達成協議，教宗方濟各赦免了7名「非法自選自聖」主教，詹思祿是其中之一。

7月28日，揭陽市天主教第四次代表會議在揭陽迎賓館召開，來自全市各縣、區50多名教友代表歡聚一堂，共商愛國愛教和牧靈福傳事業發展。（廣東省天主教兩會）

教宗方濟各在青年主教會議上迎接兩位中國主教 。（梵蒂岡新聞網）

《梵蒂岡新聞網》5月7日報道，教宗方濟各表示，羅馬聖座與中華人民共和國的臨時協議「進展不錯」，希望明年 10 月可以續簽，並讚賞國務卿帕羅林樞機維護這臨時協議有功。

「推進這項協議的是帕羅林樞機，他是聖座最好的外交家，一個具有外交高水平的人。他知道如何行動，是對話的人，他與中國當局對話。我相信，他負責主持的委員會盡了一切努力向前推進，尋找出路，而且已經找到了。」方濟各說

中國外交部2022年6月曾指，中國同梵蒂岡無外交關係。2018年9月，中國外交部副部長王超同梵蒂岡代表團團長、教廷與各國關係部副部長卡米萊利在北京舉行會談，並簽署關於主教任命的臨時性協議。2020年10月，經雙方友好協商，中國和梵蒂岡決定將關於主教任命的臨時性協議延期2年。