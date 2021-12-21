內地推新規涉「網路宗教訊息」　可封殺境外組織網上傳教

內地官方12月20日披露一份針對宗教內容的網路訊息服務管理法規，基本上封殺了境外組織和個人通過網路對中國大陸進行宗教訊息傳播的可能。這對於跨國宗教，尤其是伊斯蘭教，天主教和基督教等傳教活動活躍的宗教來說，可能受影響最大。12月20日，中國官方披露了這份即將在2022年3月1日生效的《網路宗教訊息服務管理辦法》。



據稱，它由中國國家宗教事務局發布於2021年12月3日，當時中國最高領導人習近平等7常委正在出席一個為期兩天的高級別的會議——全國宗教工作會議。在那次時隔5年召開的會議上，習近平要求更深入推進中國宗教中國化……堅持獨立自主自辦原則……加強網路宗教事務管理……

料這一法規的出台背景正是官方正在將宗教工作重心轉移至網路。

習近平曾表示，「過不了網路這一關，就過不了長期執政這一關。」事實上，近年中共在強化網路這一虛擬世界的管理上採取了一系列動作，而這次推出網路宗教訊息服務許可制則只不過是填補了在宗教領域的「空白」。

值得注意的是，這份新法規提出保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪等原則，尤其在抵禦滲透上可謂嚴防死守。

它要求從事網路宗教訊息服務必須取得省級及以上宗教管理部門的許可，而申請人必須「是在中華人民共和國境內依法設立的法人組織或者非法人組織，其法定代表人或者主要負責人是具有中國國籍的內地居民」，「境外組織或者個人及其在境內成立的組織不得在境內從事網路宗教訊息服務。」

也即是說，中國境內的網路宗教訊息服務者非但需要自行提出申請並獲得批准，而且必須是中國人，不得由境外人員和組織來實施。這實際上基本阻止了境外人員和組織在中國境內從事網路訊息服務的可能。

而如果考慮到11月份處於徵求意見階段的《網絡數據安全管理條例》的規定，中國境內網路用户通過網路接受來自境外的宗教訊息傳播服務也同樣面臨越來越大的困難。

在《網絡數據安全管理條例》（徵求意見稿）中，它規定：「國家建立數據跨境安全網關，對來源於中華人民共和國境外、法律和行政法規禁止發布或者傳輸的訊息予以阻斷傳播。任何個人和組織不得提供用於穿透、繞過數據跨境安全網關的程序、工具、線路等，不得為穿透、繞過數據跨境安全網關提供網路接入、服務器託管、技術支持、傳播推廣、支付結算、應用下載等服務。境內用户訪問境內網絡的，其流量不得被路由至境。」