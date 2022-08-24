馬鞍風球｜廣東珠海等多地發布停課通知　多趟高鐵臨時停運

強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近，據中央氣象台網站消息，「馬鞍」最大可能在明日（25日）中午前後以颱風級登陸廣東沿海。

受「馬鞍」影響，廣東省內多趟列車臨時停運，珠海、台山等地陸續發布停課通知。



目前，廣東已啟動防風Ⅲ級應急響應。截至24日下午1時55分，廣東省共有71個颱風預警信號生效，其中，橙色預警6個，黃色預警22個。為確保列車運行安全，由廣州南站開往南寧東、陽江、湛江西、珠海、深圳北、福田、北海等方向的多趟列車臨時停運。

海南省也宣布，海口新海港、秀英港、鐵路南港於24日晚上8時停止作業，瓊州海峽停航。

南海預報中心的專家羅軍表示，「隨著颱風逐漸逼近廣東省沿岸，也會在25日給廣東省沿岸帶來一次嚴重的風暴潮增水過程」。羅軍又稱，颱風造成的巨浪可以輕易拍翻漁船。

中國水利部珠江水利委員會表示，受「馬鞍」影響，24日至26日，廣東西南部、海南東北部、廣西南部等地累積降雨量有50毫米至100毫米，局地有100毫米至250毫米。鬱江、粵西桂南沿海諸河及南渡江等河流將出現明顯漲水過程，暴雨區內中小河流發生超警洪水和山洪災害的風險較大。鑑於當前防汛防颱風形勢，珠江防總決定於24日上午9時將防汛防颱風Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。

颱風「馬鞍」最大可能在明日（25日）中午前後以颱風級登陸廣東台山到電白一帶沿海。（中央氣象台）

多地發布停課通知

受「馬鞍」影響，廣東多地發布停課通知。珠海市氣象台於8月24日清晨6時將颱風「馬鞍」藍色預警信號升級為黃色，珠海市教育局通知，全市托兒所、幼兒園、普通中小學、中等職業學校（含技工學校）停課。

揭陽惠來縣氣象台在23日深夜將惠來颱風藍色預警信號升級為黃色。惠來縣教育局宣布：惠來縣所有托兒所、幼兒園、中小學停課。

江門台山市氣象部門也已發布颱風黃色預警信號。台山市教育局發布停課通知，表示從24日早上起，台山全市中小學校停課，幼兒園、校外培訓（託管）機構暫停線下託管、培訓業務。高中階段學校要及時組織目前在校學習生活的學生安全離校回家。

江門鶴山市教育局也發布停課通知，表示24日下午至25日，鶴山全市高中學校、校外培訓機構停課，幼兒園暑期託管服務同時暫停。