美軍升級關島防禦　環球時報：中國並非日本，無意與美國開戰

美國軍事傳媒《戰區》（The War Zone）早前報道，美國正升級改造美軍位於關島（Guam）的軍事基地的導彈防禦系統，理由是關島正面臨「進化的威脅」，特別是來自中國的威脅，包括彈道導彈、巡航導彈、高超音速武器等。

《環球時報》昨日（24日）發表社評稱，中國無意與美國打仗；美軍若要武力介入台灣事務，就是主動與中國發生武裝對抗，中方必將毫不猶豫地斷然反擊。



社評稱，在美國傳媒對關島的相關報道中，頻現聲稱「要避免珍珠港事件在關島重演」的說法，指的是中國解放軍很可能「偷襲」關島，摧毀島上的美國軍事力量。在鼓吹中國可能襲擊關島的「主力軍」中，包括了長期接受台灣民進黨資助的保守派智庫，不排除背後有製造「美軍必須協防台灣」的輿論推手。

社評稱，關島是美國在1898年通過戰爭從西班牙手中搶走，現在是美國的海外領地，島上設有美國空軍、海軍和海軍陸戰隊基地。關島距離美國本土近萬公里，距台灣僅2700公里，此位置的重要性與脆弱性猶如硬幣的兩面，在美國心懷鬼胎加強對華戰略打壓的時候，都更加凸顯出來。

社評指出，從美軍推進的部署看，既想讓關島成為進犯中國的矛，又擔心它會因此成為解放軍的不動靶而要加快將之建成盾。美軍愈想壓制解放軍，不安全感就愈強烈，這絕不是靠不斷擴軍備戰就能化解，反而只會得到強化。

社評稱，中國無意與美國打仗，更不可能像當年的日本那樣搞不宣而戰的偷襲。但如果美軍真要武力介入台灣事務，就是主動與中國發生武裝對抗，中方必將毫不猶豫地斷然反擊，包括關島在內的美軍基地自然都在解放軍的火力覆蓋範圍內。

社評指出，台灣問題純屬中國內政，若美軍以武力介入台灣事務，美軍就是侵略行徑，而中方是正當防衛。此事與珍珠港事件的性質正好相反。

社評指出，關島是否安全，歸根結底取決於美方想扮演什麼角色。反導系統的攔截作用有限，美軍對關島的改造升級頂多算是「精神安慰」。美國要想真正化解內心的不安，只需徹底打消挑釁中國的念頭，也不要把關島視為「對抗中國的新前線」。如今，美方常將「管控危機」掛在嘴邊，但理應知道真正的管控，就是停止任何玩火行徑。