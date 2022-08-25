內地人社部：能保證養老金按時足額發放　已跨省調劑1240億元

內地今年啟動養老保險全國統籌，再次調整退休人員的基本養老金，加上出現疫情因素，外界關注是否影響養老金發放。內地「人社部」（人力資源和社會保障部）今日（25日）表示，企業職工基本養老基金的收支總體平衡，再加上跨省調劑、財政補助與長遠戰略儲備等措施，「能夠保證養老金的按時足額發放」。



官媒《中新經緯》報道，人社部養老保險司負責人亓濤表示，儘管今年受到經濟下行壓力加大和新冠疫情影響，仍按照4％的比例調整退休人員養老金，目前增發的養老金已發放到位。將綜合採一系列措施，推動養老保險制度不斷改革完善，促進制度更加公平更可持續。

對於目前養老保險基金的運行情況，亓濤指出，2021年企業職工基本養老基金收入4.4萬億元（人民幣．下同），基金支出4.1萬億元，當期收支總體平衡，略有結餘，今年以來，基金仍保持平穩運行態勢。其次，對養老金進行跨省調劑。今年1月基本養老保險全國統籌制度啟動實施後，上半年已完成1240億元的資金調撥工作，支持困難省份的養老金發放。

目前，企業職工基本養老保險基金累計結餘5.1萬億元。中央財政對企業職工基本養老保險基金的補助力度持續加大，今年達到約6500億元。長遠儲備方面，全國社保基金有超過2.6萬億元的戰略儲備，中央層面已劃轉國有資本1.68萬億元充實社保基金。