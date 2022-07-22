最大退休潮將至養老金壓力大？　內媒：未來十年每年2000萬人退休

新華社旗下期刊《半月談》日前發文指出，從現在開始至未來10年間，內地將迎來史上最大退休潮，平均每年2,000萬人的速度退休。



1960出生的群體要將邁入退休生活，養老金壓力也會增大，勞動人口也會大幅下降，要如何應對成為內地近期的熱門話題。



《每日經濟新聞》指出，退休潮影響的首先是勞動年齡人口的持續大幅下降。復旦大學老齡研究院院長彭希哲指出，退休潮中，每年都會有超過2,000萬人退休，但每年新增的潛在勞動力供給僅有1,700萬到1,800萬。每年都會減少300萬到500萬的勞動年齡人口，北京、江西等地今年將會減少300萬到500萬勞動年齡人口。

此外各地退休人口屢創新高，廣東超700萬人，浙江更高達915萬人。彭希哲表示，退休人數增加，領取養老金的人數增多；但退休人數比新增加的就業人數多，繳納養老金的人數則會持續下降。

目前內地的養老保險方面，依靠三大支柱。第一支柱是基本養老保險，包括城鎮職工和城鄉居民養老保險，第二支柱是企業年金、職業年金，第三支柱是個人養老金。第一支柱佔比最大，第三支柱在不久前剛開始實施。中國人民銀行金融研究所前所長姚余棟認為，要緩解第一支柱養老金壓力，第三支柱替代率至少應達到10%。

中國養老體系仰賴第一支柱。(中金點睛)

91科技集團董事長、北京市人大代表許澤瑋分析，隨著退休潮來臨，社會也將發生很大變化。未來幾年，公務員招考人數和規模可能大爆發，這就給有考公職志向的年輕人提供更多機遇。

他表示，隨著退休人員集中產生，各類養老需求也將呈爆發態勢，所以未來在養老服務產業將產生也將有更多創業和就業機會。