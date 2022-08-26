緬甸詐騙營｜親證室友被活活打死　21歲仔回山東後自首憶噩夢落淚

兩岸三地受高薪工作等誘惑詐騙到緬甸、柬埔寨，再慘遭禁錮凌虐的事件震驚各界，愈來愈多案例亦隨時間曝光。近日，自緬北被解救遣返回國的21歲山東男子王某投案自首，回憶起近2年的噩夢，曾見證室友被打死的他對民警哭道，當時自己每天都活在無邊的恐懼之中，內心最大的念頭就是，只要能逃離這個地獄，回國怎麼判他都行。



王某來自臨沂市臨沭縣店頭鎮，2020年春天，朋友宋某致電給他，稱在緬北工作可享每月數萬（人民幣．下同）的工資且包吃包住，還發來一些有關食宿的圖片、影片。王某看後立即心動，想趁年輕去闖一闖，於是瞞著父母與另一同樣輕信宋某的同伴輾轉江蘇徐州、雲南昆明等地後，在當年9月成功偷渡到緬甸北部的果敢。

中緬邊境。（閃電新聞）

一心想到異國求財的王某怎料這是噩夢的開始，抵步後，他未見宋某，反被人帶到郊外一個佔地巨大的四合院，且翌日一早就被安排去上班，一問之下始知工作內容就是打電話搞詐騙。得知真相後，王某急了，想走人，但帶班的人要求把偷渡的3萬元費用還上，王某不從遂被關了起來。期間，他不但手機、身份證被收，睡覺時手要被銬在床上，就連上廁所都會被人跟著，這種自由、尊嚴全無的生活令他度日如年。

王某並不是沒有試過逃離這一人間煉獄，但在隨時被人跟蹤、院外更有荷槍實彈的武裝人員守衛下，王某只能忍耐，被迫把另一老鄉拉下水，且辦完事後仍未能重獲自由，「我至今都沒臉見這個老鄉」。更駭人的是，被轉到另一個大院後，王某在關押的房內見到有一名遍體鱗傷的30多歲青年被雙手反銬，在幾乎天天被痛毆後最終死掉，令他嚇壞。

王某逃出生天後被遣返。（閃電新聞）

幸運的是，命案發生後不久，當地警方便與中國警方聯合攻入窩點，作為現場證人，王某也由此得以逃出生天。今年7月底，被解救遣返的王某在歷時22個月後終於回國，但夢魘未除下，他決定在8月初主動到派出所投案自首，隨後被臨沭警方採取刑事強制措施。

王某哭訴，無論法院怎麼判，他都會接受，並強調今後再不碰違法的事，要靠自己的力氣去賺乾淨的錢，「我要用自己兩年多的黑色噩夢告誡同齡人，千萬不要輕信暴富發財的謊言」。

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