緬甸詐騙營｜遭友騙至緬北人間煉獄　廣西男冒死從下水道逃出生天

東南亞詐騙集團日益猖獗，受害者被高薪誘騙至柬埔寨、緬甸等地後，慘遭暴力對待，甚至被囚禁，限制人身自由。

近期，不少幸運逃出生天的受害者講述自己被誘騙的經歷，其中來自廣西的32歲男子鄧某，就憶起2019年被朋友騙到「緬北天堂」，3個月後才逃出人間煉獄的慘痛經歷。



8月19日，雲南晉寧警方發布一段影片。鄧某在片中憶述，自己去緬北前是在工地上班，當時有朋友聲稱到緬北的賭場當荷官能有上萬月薪，結果他抵不住高薪引誘，辭職到緬北，「我當時去就是帶着一個月有一萬多塊錢（的夢想），然後去那邊去幹個一年，也能賺點錢回來了」。

鄧某滿懷期待隻身到緬北，惟他抵埗後，卻被賭場的老闆告知是做詐騙、洗黑錢的工作。起初，鄧某向老闆直言自己「做不了」想回雲南，對方卻稱為他花費了3萬元的偷渡費，必須還完錢才能離開。

從此，鄧某過上暗無天日的慘痛生活，拘禁和毆打是家常便飯，而他在緬北工作3個月期間，一分錢都取不到，全部都用於抵債。

他表示，詐騙集團的成員會用電棍、棒球棍毆打自己，又會將他關押在不見天日「黑屋」內，「當時內心真的很恐懼。跟他幹活的話，那是走上犯罪的道路；如果不幹活不幫他幹的話，這一輩子的人生估計就完了」。

鄧某表示，被關押的全部都是中國人，而他工作的地方約有200名中國人。他提到，自己被關押在「黑屋」時，曾有人逃跑失敗被捉回，結果當眾被詐騙集團用電棍、棒球棍打到頭破血流，「連動都動不了」。

鄧某一直被困在緬北工作。某日，他在食堂發現一條下水道，於是他掀開渠蓋，一路經由下水道逃出生天，並在路上乘坐「摩的」逃到中緬邊境，「（司機）應該也是個好心人吧，他就把我帶到國門」。

他表示，自己剛逃跑時沒有人發現，當他逃到中緬邊境，詐騙集團成員就追上了，「那時候他們想抓我也難了，因為有中國的武警在，他們那一邊也不敢抓我」。

鄧某憶述，詐騙集團讓他進食狗吃剩的食物。（影片截圖）

鄧某憶述，自己曾被人毒打，2天都起不了床，至今仍印象極深；他準備逃跑前幾天，詐騙集團已拒絕提供食物，「他們讓我們吃狗吃剩下來的食物」。

他勸喻大家千萬不要誤信花言巧語，又稱自己能逃回來已是萬幸，還有很多人逃不回來，最後被捉回去打個半死不活。目前，鄧某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被晉寧警方執行逮捕。