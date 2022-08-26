擬取消多項出入境申報　海關總署：非放鬆防疫，防控要求無變化

內地擬取消出入境人員核酸檢測資料、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。海關總署今日（26日）對此表示，這並不代表放鬆防疫要求，旨在提高申報效率。



海關總署昨日（25日）宣布，根據口岸疫情防控形勢，將於下周三（8月31日）零時啟用第九版《中華人民共和國出／入境健康申明卡》。其中取消了對出入境人員核酸檢測信息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求；對以往出入境人員容易產生疑問的項目進行了完善或調整，更利於出入境人員理解和填寫。

對於為何要對健康申明卡進行調整，海關總署口岸監管司負責人今日回應指，根據國務院新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組有關工作要求，海關總署結合口岸疫情防控實際對健康申明卡進行了優化，取消部分申報項目，目的是便於旅客入境申報和提高通關效率。

負責人又指，此次健康申明卡改版不是放鬆防控要求，而是旨在提高申報效率。根據國務院聯防聯控機制規定，旅客在入境前按照外事部門要求須提供核酸檢測陰性證明方可登機，在入境時須接受海關檢疫，在入境後由地方聯防聯控機制實施隔離醫學觀察。「因此，入境疫情防控要求沒有實質性變化。」

負責人還稱，海關將繼續毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，與各相關部門高效協同，系統推進，進一步提高科學精準防控水平，堅決守牢口岸疫情防線，同時為更好促進中外人員往來和對外合作創造最大可能的便利。