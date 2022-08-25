內地8.31起取消對出入境人員核酸檢測等申報要求

中國海關總署將於8月31日零時啟用第九版《中華人民共和國出／入境健康申明卡》（申明卡），取消了對出入境人員核酸檢測資料、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。



新版「取消對出入境人員核酸檢測訊息的申報要求」引發熱議，儘管可能解讀為「入出境起飛前不須再做核酸檢測」，但有網民留言認為，還是等待各地、各機場接獲具體通知及發布具體措施再作確認，較為妥當。

依內地目前規定，香港入境旅客須持核酸檢測報告，被許多往來兩地的香港市民視為一大困擾。

同時，海關表示，申明卡增加了網上確定《採樣知情同意書》的功能，更加方便進出境旅客簡化現場檢疫流程。而以往出入境人員容易產生疑問的項目已完善或調整，更利理解和填寫。

屆時，各互聯網申報渠道，例如健康申明卡微信小程式申報、互聯網網頁申報、「掌上海關」應用程式同步啟用新版申報功能。海關建議，旅客節省出入境時的通關時間，通過微信小程式中「海關旅客指尖服務」、網頁、「掌上海關」應用程式等，在通關前24小時內向海關申報，過關時向海關出示即可。

目前出入境健康申報的填報方式有兩種，一種是電子申報，入境旅客可以在辦理登機時、登機前、落地後等時段通過掃描或下載「中國海關旅客指尖服務」微信小程式和應用程式網上健康申報；另一種是紙質申報，旅客可以在機上或旅檢通道領取紙質健康申明卡填報。

「海關旅客指尖服務」是中國海關首個面向進出境旅客個人通關申報服務的微信小程式。（中國海關）

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