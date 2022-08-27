燒烤店再出意外　湖北女子遭人持菜刀砍傷　警方稱是「情感糾紛」

8月26日晚間幾張女子倒臥血泊中的照片在內地網絡廣傳，網民指是湖北省十堰市一家燒烤店發生砍人事件。由於距離唐山燒烤店爆發打人事件僅三個多月，引發內地網民熱議。



湖北省十堰市公安局茅箭區分局27日通報稱，8月24日犯罪嫌疑人45歲的陳男取用廚房菜刀將35歲的陳女頭部砍傷。陳女隨後被送往醫院治，無生命危險。陳男已被抓獲並採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。



十堰市公安局茅箭區分局朝陽路派出所指出，24日接獲報案稱柳林溝一燒烤店有人打架。經調查，犯罪嫌疑人陳男(45歲，竹山縣人)與朋友陳女(35歲，鄖西縣人)在燒烤店包廂內宵夜時，因情感問題發生糾紛。

隨後陳某某自行取用廚房菜刀將陳某頭部砍傷。陳女隨後被送往醫院治，無生命危險。通報指出，案發當天，犯罪嫌疑人已被抓獲並採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。

網民續探問唐山燒烤店被打女子下落

6月10日唐山燒烤店發生4名女子遭多名男性圍毆，一開始官方僅通報稱有兩位女性送醫。網民則稱現場受害者共有四人，其中一名女性被拖至巷子毆打。

6月21日河北省公安廳發布通告證實現場有4人遭毆打，兩人因傷勢較輕自行離開，住院的兩人則已轉往普通病房，傷勢為輕傷二級。

但此後官方就以私隱為由未再公布受害女子近況。網絡傳言不止。《中國新聞周刊》記者曾去醫院詢問，相關人員回應網傳受害女子過世消息時稱「應該肯定是沒有」引發網民揣測。

《每日經濟新聞》曾批評，「這是一起典型的公共事件，涉及四名女子無辜受害，也由此引發社會各界對於事件背後多重命題的討論......四名女子的遭遇讓更多人感同身受，大家希望能對此案一查到底，並推動治安及社會治理體系除弊革新，還社會以長久安寧。」

文中也引述《政府信息公開條例》稱該條例明確各級政府部門在事關公共利益的事件中，及時公開資訊是法定職責，不作為者要承擔行政乃至法律責任。

網民點睇：

看來燒烤店是事故多發地段。高危險地區，少去為妙。

情感糾紛...控制情緒這種能力傳女不傳男是吧。

拿刀往頭上砍？這明顯就要殺人了吧? 什麼時候女性才能放膽出門

想知道唐山事件的後續怎麼樣了?

