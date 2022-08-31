胡錫進：台軍已開第一槍　若擊落無人機大陸將有理由擊毀台方目標

台灣金門守軍昨日（30日）對飛至金門營區的大陸無人機首度開槍驅離。官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進發文稱，嚴格說台軍已經開了「第一槍」，這很嚴重。如果接下來台軍膽敢擊落大陸無人機，將構成極其危險且後果難料的先例。台軍那樣做，意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。



大陸無人機27日拍攝金門烈嶼營區：

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胡錫進的文章稱，大陸與台灣之間不存在所謂「海峽中線」，大陸同樣不承認在金門與廈門之間存在所謂「分界線」。從法理上說，大陸無人機可以飛到金門地區的任何地方，台方動用軍事手段襲擊大陸無人機才是催化局勢的狂妄行動。

文章稱，台軍和台當局必須清楚，他們的金門守軍正在把台海局勢帶入一個發射實彈並且可能擊落目標的危險時代。這可不是鬧著玩的。他們之前耍政治手腕，搞各種虛張聲勢的「主權」表演是一回事，向大陸資產發射實彈，而且一旦造成擊落，將構成一道分水嶺。前方可能是全新的博弈場景，一個用實彈互射的新空間。

文章又稱，必須告誡台當局和台軍都懸崖勒馬，讓30日朝大陸無人機發射的實彈成為一次「意外走火」，他們不得一意孤行，將對大陸無人機的射擊狂妄地進行所謂「程序化操作」。如果他們無視告誡，繼續對飛過來的大陸無人機射擊，甚至搞出擊落，那麼他們必須準備面對後果的可能失控。他們將為此付出代價。