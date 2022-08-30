台海軍演｜大陸無人機進入金門二膽區域　台軍實彈射擊驅離反制

台灣總統蔡英文今（30）日下令，台軍應適時採強力措施反制大陸無人機。金門防衛指揮部晚間表示，1架次無人機下午5時59分進入二膽地區禁限制水域上空，守軍進行實彈防衛射擊，無人機於晚上6時往廈門飛離。



台灣《中央社》報道，大陸近期頻以民用無人機近距離侵擾金馬等防區，總統蔡英文今日表示，敵軍越挑釁就越要冷靜，台軍自我克制，但不表示台軍不會反制，已下令軍方，適時採取必要且強力反制措施，捍衛領空安全。

大陸方面，中國外交部發言人趙立堅29日表示，看到了有關中國私人無人機飛到金門島拍照的影片，並說「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事」。

金防部今晚發布新聞表示，下午4時23分起，分別在大膽、二膽、獅嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍射擊信號彈示警後，無人機往廈門方向飛離。

金防部發言人張榮順表示，下午5時59分，無人機1批1架次再次進入二膽地區禁限制水域上空，守軍即依程序實施示警。由於無人機持續盤旋，於是進行實彈防衞射擊驅離，無人機隨後在6時向廈門方向飛離，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。