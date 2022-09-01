上海開學要求學生「3天2檢」　家長爆發核酸焦慮籲安排應更人性化

臨近開學，各地先後公布學生返校措施，其中在年初爆發疫情的上海市，就要求中小學及幼稚園的學生需持有24小時內核酸檢測陰性證明才能回校。

上海市今日（1日）開學，不少家長都趕在前幾天帶孩子完成「3天2檢」，令上海市再度出現排隊做核酸檢測的長長人龍。



家住靜安區的家長介紹，幼兒園早前已發通知，強調學生要在8月29日至31日期間完成「3天2檢」，並上傳核酸檢測結果。然而，平日要上班的她只有早晚有空，只能抽空在晚上帶孩子到小區的核酸亭排隊，未料發現有長長的排隊人龍，且大部分都是家長帶子女排隊做核酸檢測。

為了避開排隊高峰，有家長曾帶孩子到24小時開放的核酸檢測點，但情況與前述相同。

不少家長下班後帶子女排隊做核酸檢測。（新聞晨報）

據介紹，近幾天上海市的核酸亭排起長隊，最主要是因為開學在即，學校均要求完成核酸檢測，除了「3天2檢」，有學校亦要求在8月29日、30日，或8月30日、31日連續做兩天。

除此之外，常態化核酸採樣點的減少，也是導致出現排隊人龍的原因之一。據了解，上海市疫情高峰期時，各小區周邊都設置多個核酸採樣點分流；疫情過後，不少採樣點都關閉或改為非常態化開放。

為了助孩子完成開學前的核酸要求，不少家長都出現「核酸焦慮」，甚至希望在採樣點的開放設置上更加人性化，包括設置學生專用通道等。

家長坦言，平日做核酸檢測的最佳選擇，肯定是自家小區的核酸亭，但核酸亭的開放時間不定，尤其是前段時間的高溫天氣，都改為只在晚上開放，且僅開放2至3小時。有家長認為，開學前3天是學生做核酸檢測的高峰期，核酸亭應根據實際需求，適當延長開放時間，或在日間開放幾個小時，讓家中老人抽空帶孩子去採樣。

學校對學生每天上傳核酸檢測結果的時間也有要求。有家長介紹，校方要求8月31日必須上傳當天的核酸檢測結果，意味學生必須要在當日上午做一次核酸檢測，才能在同日收到結果。惟上海市的常態化核酸採樣點，一般是上午9時才開放，對於要上班的家長而言，根本來不及帶孩子去採樣。

值得一提的是，開學後中小學校、托幼機構師生員工，仍需持有24小時內核酸檢測陰性報告才可進入校園，因此師生需在每日離校前完成核酸採樣。據了解，學生在校期間，將由學校統一每日安排完成核酸採樣，但在周末以及節假日的最後一天，就需要自行做核酸檢測。