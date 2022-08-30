深圳首次發現BF.15變異株　內地專家：與香港7月報告病毒高度同源

深圳疫情升温，當局表示近日大多數個案感染毒株為BF.15變異株，為本地首次發現，引發關注。

深圳市第三人民醫院院長盧洪洲接受內媒採訪時表示，從進化關係上看，BF.15變異株屬於Omicron BA.5.2.1的子分支，與香港衛生署今年7月份上傳的一株病毒序列高度同源。



深圳市第三人民醫院院長盧洪洲。（《深圳晚報》）

據《第一財經》報道，盧洪洲表示，「關於BF.15目前已知的信息很少，因此病毒學和臨床特徵還有待進一步研究」。盧洪洲又表示，「總體來看，BF.15毒株只是奧密克戎（Omicron）眾多變異株中的一個，因此對於BF.15毒株我們沒有必要過度擔憂」。

報道又指，BF.15變異株在全球範圍都鮮有報道。世界衛生組織網站信息顯示，截至8月25日，BF.15變異株在世界範圍都沒有被監測到。

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據早前報道，深圳疫情升温，昨日（29日）新增35宗新冠肺炎本土個案，包括24宗本土確診病例及11宗本土無症狀感染者。

深圳當局昨日表示，深圳市疾控中心對全市8月23日以來的所有病例均進行了病毒的基因組序列比對分析，測序結果顯示，大多數個案感染毒株為BF.15變異株（Omicron BA.5.2.1的子分支），為深圳本地首次發現；另外部分個案感染毒株為BA.5.2、BA.5.2.1和BA.2.2變異株。

當局表示，上述個案感染毒株與境外報告的部分毒株序列高度同源，不排除個案由境外輸入引發本地感染的可能。

當局又表示，深圳本輪疫情中的陽性個案主要感染的是隱匿性和傳播力更強的Omicron BA.5進化分支。加之當前國際國內疫情反覆，導致全市疫情防控同時面臨本土疫情續發反彈風險和境外疫情倒灌風險、國內中高風險地區輸入風險的三重挑戰。未來一段時間將是深圳市疫情防控壓力最大、風險最高、形勢最嚴峻的時候。