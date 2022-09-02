聯想創始人被編入內地小學教材　課文《守時的柳傳志》惹議

內地企業家、聯想集團創始人柳傳志早前因「億元退休金」、「國有資產流失」等風波備受爭議。周四（9月1日）開學第一天，一篇題目為《守時的柳傳志》的課文被指出現在小學教材中，引起廣泛關注，不少網民都質疑「中國那麼多正面人物，就沒有人可以宣傳了嗎？」



據網傳片段顯示，在福建省中小學生《誠信教育》一年級教材中，柳傳志的事跡被編輯成課文《守時的柳傳志》，還出現在「故事匯」第一篇的位置，以呼籲小學生要向柳傳志學習做個守時的人。

課文中稱，「聯想集團董事局主席柳傳志是一位非常守時的人，參加活動幾乎沒有遲到過。」不過他有一次在自己公司開會時因電梯故障遲到，竟按照自己定的規矩罰站半小時。有內媒報道指，課文中明裡暗裡貶低其他企業家不收拾不守誠信，還稱「中國沒幾個企業家能夠做到守時」。

事件被曝光後引發網民熱議，有網民指，「教育領域真的是不斷刷新大家的三觀」，亦有網民質疑，「五千年曆史文明，找不到一個守時的？」、「自己罰站半小時。這樣的橋段你信嗎？」、「他都能上課本？那雷軍，馬化騰，丁磊，任正非等等這些是不是都可以上教材？」還有網民就發現，涉事教材是由福建省誠信促進會編、海峽文藝出版社出版。

值得注意的是，相關話題一度登上微博熱搜，但沒過多久就疑似被限流，熱度大減。

柳傳志因經營聯想集團而榮獲多項稱號，包括CCTV中國經濟年度風雲人物、全球最具影響力50大商業思想家、70年70企70人「中國傑出貢獻企業家」等。不過，他所受到的爭議亦被認為無法對小學生的價值觀帶來正面影響。

2021年，在聯想巨額虧損的情況下，柳傳志仍收取高達逾1億元人民幣的巨額退休金，引起投資者的強烈不滿，其在任期間釋國有資產股權份額的行為亦受到調查。此外，其女兒柳青涉嫌參與滴滴出行的秘密赴美上市，被監管機構立案調查。2022年4月，柳傳志和柳青父女雙雙清空微博帳號內容，引發揣測。