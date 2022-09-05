四川瀘定縣6.8級地震逾30人遇難　川渝多地震感強烈

中國地震台網正式測定，今日（5日）中午12時52分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.59度，東經102.08度）發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里。

瀘定縣城部分老舊房屋受損。截至晚上9時，地震已造成超過30人死亡。

國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部已啟動國家地震應急三級響應，國家減災委、應急管理部啟動國家Ⅳ級救災應急響應。

川渝多地網民表示震感強烈，成都的震感明顯。



中國地震台網又指，下午1時03分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.61度，東經102.04度）又發生3.1級地震，震源深度9公里。

當地居民稱，感受到震動後馬上跑到屋外空曠處。在瀘定縣經營餐館的老闆稱，地震一刻她正在一樓店舖，感受到震動後立即跑出屋外，還聽見「叮叮噹噹」的聲音。另有居民稱，地震時她正在廣場做核酸檢測，感受到短時間的強烈震動，有不少人都跑到廣場上避震。

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地震發生後，川渝等多地網民表示震感強烈。四川成都市錦江區家住21樓的市民表示，地震時明顯感覺到樓在晃動，人也跟着搖晃。眉山市網民淡定拍攝地震預警來臨瞬間，屋內的吊燈和晾衣架搖晃明顯。

有網民在微博發文稱，四川近幾日都發生異象，除了天空出現「地震雲」外，亦有大批雀鳥、昆蟲在天上亂飛，河流的魚不斷跳出水面等等。

四川廣播電視台《四川觀察》官方微博消息稱，9月4日，四川綿竹的天空上曾出現大量疑似飛鳥的生物，密密麻麻從夜空飛過。網民認為，有關異象是地震前兆，「動物提前感知次聲波，果然地震了」、「果然動物的本能也是避險的預警」。

《央視新聞》報道，四川瀘定6.8級地震震中距瀘定縣39公里、距康定市47公里、距石棉縣48公里、距漢源縣62公里、距滎經縣78公里，距甘孜藏族自治州52公里，距成都市226公里。

地震發生後，四川省消防救援總隊瀘定縣前突小組30人趕赴震中核查災情，甘孜、成都、德陽、樂山、雅安、眉山、資陽等7個支隊共530人地震救援力量趕赴震中。