疫情｜內地昨增1334宗本土病例　上海迪士尼樂園酒店禁住客離開

國家衛健委公布，內地昨日（7日）新增1334宗新冠肺炎本土病例。另一方面，上海迪士尼樂園酒店傳出疫情，理由是發現一名此前入住酒店的遊客被追溯為非本地病例的密切接觸者。



內地昨日新增241宗本土確診病例，其中包括四川69宗，內蒙古67宗，廣東27宗，西藏18宗，山東15宗，廣西8宗，北京7宗，黑龍江6宗，貴州4宗，雲南4宗，遼寧3宗，上海3宗，江西2宗，海南2宗，天津1宗，浙江1宗，河南1宗，陝西1宗，青海1宗，新疆1宗。另有39宗為境外輸入。

昨日新增1093宗本土無症狀感染者，其中包括西藏388宗，黑龍江104宗，四川95宗，山東77宗，遼寧71宗，廣西64宗，內蒙古63宗，江西57宗，青海56宗，新疆28宗，貴州16宗，湖北12宗，廣東12宗，河南11宗，上海10宗，吉林6宗，甘肅5宗，陝西4宗，北京3宗，福建3宗，海南3宗，天津2宗，雲南2宗，江蘇1宗。另有66宗為境外輸入。

上海迪士尼樂園酒店傳出疫情，住客被要求不能離開。（Wikimedia Commons＠Fayhoo）

在上海，昨日一早上海迪士尼樂園酒店通知所有住客繼續住宿，不要離開。據網民在社交平台上稱，其早上6時半打算出門時收到酒店通知稱：「我們遺憾地通知您，我們接到疾控中心的通知，要求所有住客，目前在酒店房間內休息。此項臨時措施是為了支援標準防疫管控流程，感謝您的配合，敬請不要離開房間。一旦有進一步的資訊，我們會告知您」。

對此，上海迪士尼樂園度假區表示接獲疾控中心通知，指一名此前入住酒店的遊客被追溯為非本地病例的密切接觸者。根據疾控中心的要求，所有住客和員工需在酒店內閉環管理和例行採樣。目前，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮、星願公園和玩具總動員酒店正常運營，度假區指，在此期間，將盡力為住客提供舒適的體驗。