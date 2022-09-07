高溫乾旱逢疫情又遇地震　四川官媒：全省處在多種困難非常時期

四川甘孜州瀘定縣前日（5日）中午12時52分發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里。根據當局通報，目前此次地震共造成74人遇難，其中甘孜州遇難40人，雅安市遇難34人，另有35人失蹤。另有259人受傷（其中危重傷至少5人，重傷至少70人）。



四川省近來接連遭遇高溫、乾旱、疫情反彈、地震，當地官媒《四川日報》周二（6日）發表評論文章指，上述災害加上經濟下行壓力加大，當地處在「多重困難疊加、多種挑戰並存的非常時期」。



這篇文章坦承，上述災害，加上經濟下行壓力加大、發展任務較重，愈是困難愈是考驗，非常時期需要「非常付出」、當有「非常作為」。而非常付出、非常作為必須「勇擔非常責任」、「保持非常狀態」、「採取非常方法」。

文章指，狹路相逢勇者勝，「保持非常狀態」就是要在面對「既要」、「又要」、「還要」多重工作要求時不膽怯。在形勢向好時，開順風船、做乘勢而進的事相對容易，但在特殊困難形勢下，開頂風船、駕馭復雜局面就不那麼輕鬆，採取非常方法，是要善於在危機中育先機、於變局中開新局。

文章稱，地震災區瀘定、石棉留下過「紅軍長征英勇鬥爭排除萬難的光輝歷史」，呼籲所有正處在非常時期的四川人團結起來，發揚不畏艱險、勇往直前的精神，保持定力、增強信心，「不怕疲勞、連續作戰」，堅決奪取「抗震救災和疫情防控全面勝利」，努力完成全年經濟社會發展目標任務，以「自己的非常付出非常作為」，為全省大局作出「非常貢獻」。

此外，《四川日報》還報道，中共四川省委常委會6日上午特別針對瀘定地震召開會議，傳達學習習近平對地震的重要指示，和總理李克強等中央領導人批示要求，聽取抗震救災進展情況匯報，對下一步工作進行研究部署。