四川地震｜12港人案維權律師盧思位稱：跑出家避難卻遭毆出鼻血

四川甘孜州瀘定縣周一（5日）6.8級地震，至周四（8日）已造成最少82人死亡，抗震救災工作仍在持續。

北京律師包龍軍周一在Twitter發出短片，片中，因代理「12港人案」被當局吊銷執照的知名內地維權律師盧思位稱，其在成都離開居所避難時被人毆打。



周一（5日）地震時成都震感強烈。包龍軍在Twitter中稱，盧思位跑出樓房避險，遭保安以新型冠狀病毒疫情為名攔阻，之後「在保安的配合下」，小區一對業主夫婦毆打盧思位。

盧思位在片段中表示，事因是他當時說「地震來了，究竟是封控重要還是地震更嚴重」，對方便說他「影響其他人的情緒」並與他對罵，然後便毆打及挑釁他。盧指，自己「鼻血（被）打出來了」。

成都衛健委周三（6日）回應防疫期間遇到地震的應對等問題，稱應優先保障市民生命安全，在條件允許的情況下，個人應做好防護，安全撤離，避難時應盡量減少聚集和接觸。

根據當局通報，此次地震共造成82人遇難，其中甘孜州遇難46人，雅安市遇難36人；另有35人失蹤、270人受傷（其中危重傷4人，重傷62人）。目前，救援黃金72小時已過。

四川甘孜州瀘定縣5日6.8級地震，至8日已造成最少82人死亡：