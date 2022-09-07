四川地震｜中科院女研究生遇難：同事出門吃午飯　獨留煮食時出事

四川甘孜州瀘定縣前日（5日）中午12時52分發生黎克特制6.8級地震，位於震中附近的成都山地災害與環境研究所貢嘎山高山生態系統觀測試驗站受損嚴重，18名在站人員一度失去聯絡。經初步核實，確認1人遇難、3人受傷，其餘14人安全。遇難人員為在站參與科研工作的中國科學院大學2021級碩士研究生劉某。

劉某現年僅24歲，其妹妹表示，地震1小時前還在與她聊天，家姐平時性格特別好。劉某的摯友則透露，劉某喜愛穿漢服。



本應上月返校 續留工作至事發

據內媒《紅星新聞》報道，按照原本的計劃，中國科學院大學碩士研究生劉某在山上試驗站工作的日子上個月就應結束，本應該回到學校準備考博士，但她還是留在貢嘎山高山生態系統觀測試驗站繼續工作。9月5日中午，天氣晴朗，溫度也合適，試驗站的老師和同學出去吃午飯，不過劉某想自己煮飯，一個人留在了1樓，未料發生地震。晚上7時左右，救援人員找到其遺體。

對於事件，不少網民表達惋惜，也有人提到建築周圍的房屋倒塌不算嚴重，但該建築「整個一層都沒了」，質疑建築有質素問題。

妹妹：1小時前還在和她聊天

劉某的妹妹表示，姐姐今年24歲，本科畢業於西北師範大學，現在在中國科學院大學讀研究生，今年7月份才去了離家1千多公里外的貢嘎山高山生態系統觀測試驗站。在妹妹眼中，姐姐是一個性格特別好的人，雖然性格靦腆，但和同學之間的關係都非常好。

「之前我和家裏挺不愉快的，姐姐就會在我們中間化解這個矛盾。」妹妹說，姐姐經常會給在家的媽媽、爺爺打電話，而且每天都會和她在微信聊天，兩人經常分享自己做的奇奇怪怪的夢。

得知瀘定地震後，劉某的摯友佳佳多次嘗試聯絡她，但電話一直無人接聽。「她手機一開始都能打通電話，我覺得她肯定是受傷了，我想一直打電話的話，她應該就不會那麼害怕了。」最終佳佳也沒能打通這個電話，到了晚上，劉某的電話變成了「已關機」。

事發地點。（紅星新聞）

摯友：她喜歡穿漢服、畫油畫

劉某的高中同學佳佳說，兩人從高一開始是最好的朋友，友誼一直持續至今，「昨天是我生日，她還發了朋友圈。」久久聯絡不到後，佳佳知道情況不樂觀，「我在吃剩的半個生日蛋糕上，插上蠟燭，點燃了許了願望，希望她平安，哪怕受傷也能接受，但不要出事。希望能看在我24年都沒有許過願望的情況下，能實現（願望）。但最後還是沒有用，我以後生日都不會許願了。」

佳佳說，劉某和她每天都在網上聊天，分享一些瑣碎的生活細節，聊得最多的是最近追的劇。她們之間會通過手機軟件，把彼此生活中拍到的照片傳到對方的手機桌面，讓對方一眼就看見。劉某一到貢嘎山，就給佳佳發了很多雪山及他們考察地點的照片。

她又透露，劉某喜歡穿漢服，特別是佳佳去年送她的那身紫色漢服，那是她最喜歡的顏色，前幾天出去玩穿着拍了照片，佳佳還給她改了圖。最近，劉某喜歡上了畫油畫，她經常在宿舍畫畫，畫好後就貼在牆上，已經貼了大半個牆壁，「她收藏了很多給別人畫生日卡的視頻，她說都已經買好了紙，準備給我畫。」