新疆伊犁封閉月餘　網民爆料孩子發燒無法送醫、隔離睡在操場帳篷

7月30日新疆伊犁州出現無症狀感染引發新一波疫情，8月初新疆伊犁多處封控，靜默時間超過一個月，許多當地居民在網絡爆料，伊犁的方艙醫院內部簡陋，或乾脆直接在操場搭帳蓬、物資安排混亂，更有網民上網求助稱家中五個孩子都發高燒、沒有物資求援無門。許多網民集中在微博的「伊犁超話」中分享防疫亂象。



9月6日，新疆宣布開放喀納斯、可可托海、賽裡木湖、那拉提等景區旅遊，更引發伊犁居民批評「當地居民還困在家中，卻開放遊客旅遊」。9月7日，新疆檢察在微博發布官方通報稱伊犁哈薩克自治州首府伊寧市19名幹部疫情防控不力被追責問責。



9月7日一段影片在微博「伊犁」超話傳開，影片中可以看到幾個孩子躺在床上，疑似生病。根據微博網民翻譯，影片中媽媽心急的以維吾爾語求助稱「領導們，我昨天就反映了，我這孩子要死了 我的孩子五個都在發燒難到39、40度，第六個孩子開始了，躺在這兒的是人不是石頭，出來個人管管吧!救救我的孩子!」但該影片隨即被刪除。

網民表示，該家人住在伊寧市都來提巴格街道吉格代力克社區，詢問當地社區工作人員卻推託說無法幫忙，只能在微信群組裏求助。許多網民將情況反映給新疆檢察，9月8日官方微博回覆稱「已處理」，但並未公布這一家人後續情況。

微博網民「小羊的詩」9月8日發文提到，伊犁全境封城的第37天。封控沒有一絲鬆懈，嚴防進出。作為大學生的他已經連續改簽機票十次以上，然而多地無疫低風險小區頻發確診 核酸檢測敷衍了事，上報的資料也與實際情況相差極大。「孕婦產後無家可歸、孩子高燒無處投醫母親歇斯底里、集體戶糧食無法供應以至於快被餓死，種種魔幻現實般的事件每天都在發生。」

他在文中提到，「人們唯一能夠發聲的只有微博上的伊犁超話，而該超話也受到了嚴密的審查，許多負面新聞的存活時間不會超過一天，每一個發文的博主都要提防著網信辦的電話。」

目前許多伊犁民眾都在微博「伊犁」超話發文，爆料當地的防疫亂象，包括物資配給不足、病人孕婦求助無門。此外，伊犁當地日夜溫差大，夏季中午氣溫突破30°C，晚間氣溫則在15°C左右，但卻安排病人住在操場臨時搭建的帳篷中隔離，亦有網民發出當地方艙醫院的照片指設備簡陋，交叉感染情況嚴重。

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最長封城160天 苦難超乎想像 這些內地邊境城市幾乎被遺忘

有網民在微博發文批評「什麼牛馬防疫水平？一個月忙活了什麼？能力不行百姓受罪嗎？醫院去不了、物資保障不了，就會封城、靜默。讓大家理解，那麼幾年了，病毒都知道進步了，人卻一點沒進步呀，服了服了。」



在伊犁疫情未解封之時，新疆卻宣布當地景區陸續開放更計劃拍攝「解封宣傳片」，引發民眾抨擊。

據官方消息至9月6日，新疆當地573家A級景區，開放232家，其中15家5A級景區開放5家（喀納斯、可可托海、賽裡木湖、那拉提、喀拉峻），120家4A級景區已開放53家。官方更稱，將督促景區在全方位精準科學做好疫情防控前提下，進一步加大開放力度，為廣大遊客提供好服務。

9月7日，新疆檢察在微博發布官方通報稱伊犁哈薩克自治州首府伊寧市19名幹部疫情防控不力被追責問責。