疫情︱上海迪士尼酒店隔離：免食宿送玩具、隔離餐「天花板級別」

上海迪士尼樂園酒店周三（7日）通知所有住客繼續住宿不要離開，引發關注。對此，上海迪士尼度假區證實接獲疾控中心通知，指一名此前入住酒店的遊客被追溯為非本地病例的密切接觸者，根據要求，所有住客和員工需在酒店內閉環管理和例行採樣。

事後，不少住客紛紛在網上發帖曬圖，並談及在迪士尼樂園酒店隔離的感受。果不其然，在樂園酒店隔離的體驗是特殊的，有住客更以「天花板級別」形容豐盛的隔離餐，還坦言吃撐了，「迪士尼真是個神奇的地方！」



昨日一早，上海迪士尼樂園酒店便通知所有住客，指接到疾控中心的通知，要求所有住客在酒店房間內休息，此項臨時措施是為了支援標準防疫管控流程。目前，通往樂園酒店的接駁交通已暫停，至於上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮、星願公園和玩具總動員酒店皆正常運營，未受影響。上海迪士尼度假區指，在此期間，將盡力為住客提供舒適的體驗。

上海迪士尼樂園酒店實施臨時管控。（Wikimedia Commons＠Fayhoo）

那到底在樂園酒店隔離是怎樣的一番體驗？據《新聞晨報》報道，隔離期間，住客食宿全免，酒店會為隔離者送去三餐、生活用品甚至兒童玩具。同時，酒店安排了每天一次核酸檢測，暫定翌日晚上12時核酸檢測沒問題便可以離開。

也因此，住客們似乎也淡定面對，心態甚至是非常輕鬆，「是不是米奇來做核酸？」、「喜提48小時隔離！」其中，住客李女士以神奇的一天形容，稱自己一覺醒來就驚喜發現自己被隔離了；來自安徽的Zoea更是為巧合的經歷開起玩笑，「昨天在樂園裏面我還說，要是被隔離在樂園裡我也願意，結果今天在酒店體驗到了」。

酒店通知。 （新聞晨報）

不過，也有相對倒楣的住客，例如來自深圳的思涵是較早得知隔離的住客，她凌晨4時多起床上廁所時就看到門縫塞進一張紙，通知接下來兩天都要待在酒店，可她原本已經買好了周三當天的回程票，最後只好無奈退票。和友人結伴並帶著孩子來玩的浙江小姍亦退了周三當日樂園的門票，以及翌日返程的高鐵票，準備等確定解封後再重新買票。

不過，也許是環境使然，她們的心態還是相當正面，思涵笑稱，既來之則安之，疫情防控還是要配合的；小姍的房間更是有不俗的景觀，可以見得到城堡，沒能入園的遺憾某程度上舒解了不少。而且，由每天2000多元人民幣的房費變成隔離期間不用付費，也讓她們卸下了心理負擔。

民以食為天，即使疫情也阻止不了，在這方面，Zoea更是以「天花板級別」來形容。周三當日，她和小姍都在社交平台上曬出了酒店豐盛的早餐、午餐、下午茶和晚餐。

當中午餐有蟹肉粥、香菇牛肉粒、蝦仁百合、白果荷蘭豆等，晚餐有肉片、紅燒雞肉、蝦仁、炒時蔬和米飯等，下午茶對她們來說就更像一份驚喜，「隔離還有下午茶，你敢信？」Zoea認為自己「痛並快樂著」，還坦言自己吃撐了；小姍則讚不絕口，為酒店送來滿滿四大袋、擺了整整一桌的早餐慨嘆，「有一說一，酒店的服務是沒話說的」。

除此之外，酒店還為住客們送來了玩具，其中Zoea收到了一盒公主貼畫和公主明信片，思涵收到了黏土、貼紙、畫筆，「別說小孩子了，我都好喜歡」。面對網民紛紛表示羨慕，小姍表示意想不到，而其實這般待遇下，她也有其煩惱，因「孩子們快把房間拆了！」