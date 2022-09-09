台灣將派代表出席安倍晉三國葬　外交部回應：政治圖謀不可能得逞

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市街頭演說時遭槍擊身亡，終年67歲。台灣方面周四（8日）表示，將派代表出席安倍的國葬。對此，外交部發言人毛寧表示，台灣當局的政治圖謀不可能得逞。



毛寧表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題事關中日關係的政治基礎和兩國間的基本信義，日方多次就此向中方作出過嚴肅的政治承諾。日方應恪守中日四個政治文件的原則，嚴格按照一個中國原則處理相關事宜，不得給「台獨」勢力藉機搞政治操弄提供舞台。

她又指，台灣當局藉機搞政治操弄、做政治文章，其政治圖謀是不可能得逞的。而對於中方是否會派代表出席安倍晉三的國葬，她表示此前已回答，她沒有可以發布的信息。

安倍晉三早前街頭演說時遭槍擊身亡。圖為2022年7月12日，大批民眾在日本東京增上寺排隊向安倍獻花。（AP）

至於台灣當局則仍在討論派誰作為代表參加安倍晉三的國葬，就人選及層級，總統府副秘書長黃重諺周一（5日）曾表示，無規定不能派現職重要官員出席，台日目前正在磋商人選。

不過他指出，總統蔡英文公務繁忙，故不會自己前往；副總統賴清德、行政院長蘇貞昌亦是，因立法院議期即將開始，他們時間上應該也比較忙。此前安倍遇刺後，賴清德曾以個人身份作為友人出席了安倍的私人葬禮。