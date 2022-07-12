安倍晉三逝世｜國民黨隨政府降半旗　趙少康：投機、無自尊

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，由於被認為是「最友台的首相」，消息在台灣引起廣泛迴響，總統蔡英文還宣布7月11日全台各級政府機關公立學校降半旗1日。國民黨中央黨部亦與政府機關同步降半旗悼念，不過中廣董事長趙少康表示，國民黨不必跟著民進黨政府降半旗，認為安倍卸任後就去靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不賠償，「國民黨降什麼半旗？」



台灣總統府發言人張惇涵本月9日表示，蔡英文決定，各級政府機關（構）、公立學校於11日下半旗1日，以該方式表達台灣對安倍前首相的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。當日，國民黨中央黨部也與政府同步降半旗，惟決定引來趙少康的批評。

+ 7

趙少康在Facebook發文指出，降半旗是蔡英文的政治決定，人死為大，國民黨不必反對，但實在不必跟著民進黨政府起舞，在中央黨部也降半旗。他認為，若國民黨中央有人和安倍晉三有特殊交情，以私人身分參加國葬就行了，不必也不該降半旗；又指該黨現在什麼票都想要，大可不必，也不可能全要，國民黨是打敗日本的政黨，老蔣總統以德報怨是政治考慮，但日本在1972年率先背棄中華民國卻是以怨報德。

他進一步稱，修憲讓日本成為正常國家，不受和平憲法限制，是安倍晉三的政治使命，但對方任內也極力拉攏中國大陸，對台灣並沒有特別好，是卸任後才積極表態，也是配合美國的反中政策，在美日都有自己的利益下，台灣也要思考自己的利益。

他最後提到，日本對侵華戰爭不道歉、不反省，安倍晉三卸任就去靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不賠償，質問國民黨降什麼半旗，並批評是投機、愚昧，無自尊、失去自主立場。