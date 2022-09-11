疫情︱指BA.5死亡率或低於流感　華泰證券研究報告遭刪

內地最大券商之一的華泰證券7日（上周三）發表研究報告，指Omicron BA.5變異株的死亡率或已低於流感，並以包括香港在內的7個國家和地區的數字為證據。

這份報告推出後迅速引發關注，然而不久即被刪除。



華泰證券7日發表研究報告，指Omicron變異株BA.5的死亡率或已低於流感。研究報告及相關報道上線不久即被刪除。（網絡圖片）

台媒中央社報道指，研究報告由華泰證券首席宏觀經濟學家易峘撰寫，以「新冠：海外新變種死亡率或已低於流感」為題。

報告稱，根據澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、印尼、香港等國家和地區的數據得知，在BA.5傳播下，亞太地區新冠肺炎感染率再度回升，但重症和死亡率大幅低於Omicron原始病毒株及BA.2變異株，病毒強度下降或為確定趨勢。

報告稱，若以新冠肺炎確診數為分母，韓國、日本、香港、新加坡、越南的滾動死亡率或已低於流感。其中，新加坡為0.01%，越南0.04%，韓國0.06%，日本和香港也僅約0.14%；至於澳洲為0.3%，印尼為0.5%。這7個國家和地區的新冠肺炎死亡率，均較今年初大幅回落。而依美國和新加坡的定義，流感的基準病死率介於0.1%至0.16%之間。

報告還稱，由於不少輕症患者選擇不上報，在實際確診者可能因此更多、分母更大的情況下，上述國家和地區的新冠肺炎實際死亡率可能更低，代表威脅性明更輕。

報告指，在新變種病毒破壞力下降的背景下，亞洲各地區「正進一步放鬆疫情相關管控措施，並向『全面重啟』推進」。

報告推出後，一度被部分內地財經媒體及網絡平台轉發，迅速引發關注，網友更一度廣為轉發。然而研究報告及相關報道上線不久即被刪除，華泰證券官網及微信公眾號也已將這份報告下架。