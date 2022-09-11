上海某商場傳空置率過三成　正大集團：不符事實，空置率僅25%

內地疫情及防疫政策嚴重衝擊消費零售業，近日關於上海陸家嘴知名商場「正大廣場」三分之一店舖關門的消息引關注，「上海商場空置率高」的話題也在網上引發熱議。上海官方媒體《解放日報》10日特別發文「闢謠」。



地產分析機構「克而瑞資管」報告指出，目前上海商場的平均空置率達到9%，顯著高於北京、廣州、深圳以及杭州和武漢等熱點城市，也比5%的商場空置率警戒線高出4個百分點。其中，正大廣場整體空置率最高，達到34%，超過三分之一的店鋪迄今仍未營業。

對於網路熱議上海商場空置率高的話題，上海官方媒體《解放日報》10日特別發文「闢謠」，文章指出，「多家自媒體都引用了某機構微信公眾號今年8月發布的一篇調研文章中的數據，並對其中部分數據掐頭去尾，得出諸如『上海商場空置率超三成』、『1/3的店鋪關門』等結論。」

部份上海百貨零售業迄今仍未從早前的封城中回復生氣。（取自微博）

解放日報引述業內人士說法表示，一般商場的空置率是以空置面積而非空置商鋪數量來計算。「克而瑞資管」的數據來自計算空置商鋪的數量。報告負責人坦言，由於商場具體商鋪的面積數據難以獲取，只能通過逐層數鋪面的方法來統計。但統計中已剔除有圍擋（即已有商戶簽約）的商鋪，其調研的「空置率」是「空鋪無品牌圍擋數/總鋪數」。

正大集團也表示，受2020年及2022年兩輪疫情影響，部分商戶改造調改進度延緩。截至今年8月，全場出租率達75%（即空置率為25%）。因此，「正大廣場空置率達到34%」的說法與事實並不相符。

根據上海市統計局公布的數據，今年1至7月，上海社會消費品零售總額和去年同期相比，大幅衰退了13.9%。