涉受賄、隱瞞境外存款　中國人壽原董事長王濱被最高檢決定逮捕

據最高人民檢察院今日（13日）消息，中國人壽保險（集團）公司原黨委書記、董事長王濱涉嫌受賄、隱瞞境外存款一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、隱瞞境外存款罪對王濱作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、隱瞞境外存款罪對王濱作出逮捕決定。（資料圖片）

公開資料顯示，王濱1958年11月出生，黑龍江哈爾濱人，西南財經大學貨幣銀行學碩士，南開大學金融學博士。曾任中國人民銀行辦公廳秘書處處長、中國農業發展銀行辦公室主任、交通銀行北京分行行長等職，2010年6月升任交通銀行執行董事、副行長、北京管理部總裁，2012年3月轉任中國太平保險集團董事長、黨委書記，2018年9月起加入中國人壽保險（集團）公司，擔任董事長一職。

去年12月29日，王濱最後一次公開亮相，在中國人壽集團成員單位廣發銀行的全資子公司廣銀理財有限責任公司，於上海舉行的揭牌儀式上，為廣銀理財揭牌。據了解，廣銀理財為國內股份制銀行第七間正式揭牌成立的銀行理財子公司。

今年1月，王濱因涉嫌嚴重違紀違法，被中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，是2022年首位「落馬」的金融業中管幹部。受査近8個月後，中央紀委國家監委網站9月1日發布消息指王濱被開除黨籍和公職。