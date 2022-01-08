中國人壽董事長王濱落馬　兩個月前才表態貫徹中央決策部署

中央紀委國家監委網站周六（8日）公布，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，正受到中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。值得一提的是，僅兩個月前，王濱才表態稱要強化政治擔當，滿足民眾和實體經濟對高質量金融保險服務的需求等。



公開資料顯示，王濱1958年11月出生，黑龍江哈爾濱人，西南財經大學貨幣銀行學碩士，南開大學金融學博士。他曾任中國人民銀行辦公廳秘書處處長、中國農業發展銀行辦公室主任、交通銀行北京分行行長等職，2010年6月升任交通銀行執行董事、副行長、北京管理部總裁，2012年3月轉任中國太平保險集團董事長、黨委書記，2018年9月起任現職。

王濱最後一次公開亮相是去年12月29日，在中國人壽集團成員單位廣發銀行的全資子公司廣銀理財有限責任公司在上海舉行揭牌儀式上，為廣銀理財揭牌。後者為國內股份制銀行第七家正式揭牌成立的銀行理財子公司。

2021年10月上旬，十九屆中央第八輪巡視中，中央第十一巡視組進駐中國人壽集團，展開為期2個月的巡視。值得一提的是，王濱曾在工作動員會上表態，稱要強化政治擔當，以巡視為契機推動公司高質量發展，更好滿足民眾和實體經濟對高質量金融保險服務的需求，推動當局的路線方針政策和黨中央決策部署在中國人壽落地生根見效，為全面建成社會主義現代化強國作出應有貢獻。