國產C919客機飛往北京準備獲取型號合格證　料年內交付首架飛機

今日（13日）上午，兩架C919客機從上海飛往北京首都機場。

C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，料最快本月會獲頒型號合格證，今年內向東方航空交付首架飛機。



《第一財經》報道，本次C919客機飛往北京，主要是為取證做準備，兩架客機的註冊號分別為B-001F和B-001J。目前，C919客機已完成歷時5年的取證試飛工作，等待獲頒型號合格證，最快本月取證。

據介紹，C919客機座級158-168座，航程4075-5555公里，已累計有28家客戶815架訂單。2015年，C919首架機正式總裝下線，兩年後成功首飛，進入試飛取證階段。

C919料最快本月會獲頒型號合格證。（微博＠會開飛機的司機）

過去5年間，6架C919飛機分別在上海浦東、陝西閻良、江西南昌、山東東營、內蒙古錫林浩特、新疆吐魯番、甘肅敦煌進行了不同科目的試飛取證工作。據了解，取證是飛機交付的前提，在取得型號合格證後，C919飛機才可以交付客戶。

去年3月，東航與中國商飛正式簽署C919飛機購機合同，首批引進5架，成為全球首間營運C919機的航空公司。根據協議，東航將以上海為主要基地，加密上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。

除了東航，中國國航、南方航空、四川航空等國內航空公司，以及工銀租賃、國銀租賃等飛機租賃公司亦有訂購C919飛機。其中，工銀租賃以100架的訂購數，成為目前C919飛機的最大採購用戶。

報道稱，中國商飛已為C919飛機向歐洲航空安全局（EASA）提出適航申請，為潛在的出口訂單做準備，並獲得了EASA的受理。民航上海審定中心曾透露，EASA曾參與C919飛機的多個認可審查工作。而首先獲得中國的型號合格證，也是C919飛機獲得EASA適航證並出口的步驟之一。