國務院核准兩核電項目總投資或達800億元　今年已有10台機組獲批

國務院總理李克強13日主持國務院常務會議，指出為提升能源保障能力和促進綠色發展，決定核准已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目。中國核學會理事長王壽君曾稱，到2035年，中國核電在總發電量中的占比將達到10%，相比2021年翻倍。



據《第一財經》報道，福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目各有兩台核電機組。其中漳州二期使用的的是「華龍一號」三代核電技術，廉江一期則使用CAP1000三代核電技術。目前，每台第三代核電機組的總投資約為200億元（人民幣，下同），上述4台核電機組總投資高達800億元。



據介紹，華龍一號是中核集團研發設計的具有完全自主知識產權的三代壓水堆核電創新成果。每台華龍一號機組裝機容量可達120萬千瓦，年發電能力近100億度，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求。在技術上，「華龍一號」雖是中核集團和中廣核聯手打造的，但是兩家公司在該機組的設計上略有不同。

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而CAP1000核電技術則是中國消化吸收自國外引進的AP1000的設計、製造、建造技術而形成的AP1000的依託項目，分別位於浙江三門一期項目和山東海陽一期專案，共涉及四台機組。據中國核能行業協會4月21日介紹，中國已經具備了國產化CAP1000核電自主設計、製造、建造及運維能力。

《北京商報》報道稱，核電作為一種清潔、穩定的能源，也是中國在「十四五」時期將重點發展佈局的領域之一。

中核華龍一號成功併網發電。（澎湃新聞）

《第一財經》報道指，今年以來，一共核准8台核電機組，這是過去十幾年來最多的一次。在上述兩個核電項目獲得核准之前，今年4月20日召開的國務院常務會議已經對三個核電新建機組專案予以核准。

廣東省陸豐市的陸豐核電項目5號機組在9月8日正式開工，陸豐核電項目5號機組採用的技術為三代核電機組「華龍一號」，總投資近200億元人民幣。

今年以來，廣東、廣西、福建、海南、江蘇、山東、遼寧等地紛紛將核電寫入當地經濟發展規劃，並列為2022年工作重點之一。去年則有廣東、福建、海南和遼寧4省將核電寫入當地政府工作報告。

此外，多家核電專案近期都宣佈了募資計畫。5月16日，中鐵集團福建福清核電就宣佈擬發行2022年度第一期超短期融資券，擬募集資金4億元（人民幣，下同）。中廣核也已經發行了三期超短期融資券與一期中期票據，合計募集資金61億元，均用於償還公司本部或子公司債務。

《每日經濟新聞》報道稱，作為龐大複雜的系統工程，核電項目一次性投資金額大、產業鏈條長、建設週期長，建設過程中需要使用大量機電設備及建築、施工安裝和設計技術服務，可對諸多產業形成直接和間接的拉動作用。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，200億元的能源項目對於下游整個產業鏈能起到促進作用。「核電站選址通常在偏僻地方，無論在哪裡落地，當地可能會形成村鎮來服務於核電站的整體建設以及最終的運行。」

中國核學會理事長王壽君曾表示，到2035年，中國核電在總發電量中的占比將達到10%，相比2021年翻倍。《中國核能年度發展與展望(2020)》中提到，預計到2025年，我國在運核電裝機達到7000萬千瓦，在建核電裝機達到3000萬千瓦左右，以此為主要依據，預測2025年核電行業市場空間有望超3000億元。