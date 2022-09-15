「SexyTea」配古典女子形象　網紅奶茶「茶顏悅色」英文招牌惹議

總部位於湖南長沙的茶飲品牌「茶顏悅色」近年躋身到網紅奶茶行列，然而上周五（9日）江蘇南京新店開業時引發一波爭議，因其英文招牌為「SexyTea」（字面意思可直譯為性感的茶），該表述配上古典的女子形象被認為會引發不好的聯想。周三（14日），南京市場監管部門工作人員回應指，如廣告或商標的用圖、用語略顯低俗，或者容易給消費者帶來不文明的觀感，存在打擦邊球嫌疑，商家就應作出整改。



上周五，茶顏悅色在南京的第三家門店在水游城正式開業，然而，在店舖的兩面外牆上，除了有大眾熟知的古典女子形象的圖標外，下面還有「SexyTea」的英文字樣，被部份市民、網友認為不妥，像是打擦邊球，讓人感覺不舒服，「茶顏悅色的英文名居然叫『SexyTea』，一言難盡」。

有聲音認為在大眾心目中，茶顏悅色本是中式奶茶的代表，品牌具有濃厚的古典韻味，與上述英文表述顯得不太相配；也有人認為雖然Sexy一詞也有如表達「吸引人的」等的諸多意思，不一定與性有關，但在有如此多英文單詞選擇下，質疑店家為何偏要選擇一個和品牌特點關聯不大又容易產生誤會的單詞。

不過，也有許多網民不以為然，認為這是談性色變，哪怕就是性感，也並不是貶義詞，「為什麼大家對性這麼恐懼這麼避之不談，感覺越來越壓迫緊縮了」。目前，茶顏悅色官方尚未就事件回應。

網民點睇：

sexy tea感覺好低俗

性感的茶又怎麼了，沒事找事是吧

但是用古風美女再加上性感，就顯得有點不太搭了

本來就叫這個……大驚小怪，看見胳膊想到大腿？

沒文化就不要出來丟臉吧，sex和sexy區別很大好嗎

為什麼現在的小品不好笑了，因為很多玩笑人們都開不起來

只能說中文是很美麗的語言。優雅婉轉。別的語言比不了



對於類似「SexyTea」的廣告語或英文招牌是否違規，南京市場監管部門一位工作人員表示，據《商標法》規定，有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的，不得作為商標使用；《廣告法》則規定廣告中不得含有淫穢、色情、迷信、恐怖、暴力的內容。如果廣告存在淫穢、色情的內容，市場監督管理部門將責令停止發布廣告，對廣告主處人民幣20萬元以上100萬元以下的罰款，情節嚴重者更可被吊銷營業執照。至於英文招牌右上角的「TM」標識並非法律規定的商標標註，故不能區分是否為受到法律保護的商標。

他又指，實際執法期間很難判定商家使用的廣告或商標是否違規，但就強調若廣告或商標的用圖、用語略顯低俗，或者容易給消費者帶來不文明的觀感，則存在打擦邊球嫌疑，商家應作整改。

其實，今次已非茶顏悅色首次因廣告用語陷入爭議，2021年2月，品牌在產品包裝上標註「買奶茶的美女很多，如果你碰巧認識了一個，可以小聲告訴我們的小伙伴，我撿了一個簍子」，便被網友質疑涉嫌物化女性，導致茶顏悅色最後在官方微博發布聲明致歉，表示將立即召回該批長沙話主題的馬克杯並認真反思事件背後的原因，從創作尺度、創作管理、產品管理等各個環節去改進。

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