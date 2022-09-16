台解禁福島食物後首例　日本群馬縣一商品「檢出微量輻射」

2011年福島爆發核災至今已逾10年，台灣自今（2022）年2月21日開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。9月14日公布最新的日本輸入食品每日輻射檢測結果，其中群馬縣進口的蒟蒻粉含有具微量輻射的「銫-137」，



雖然未超出標準，但食藥署仍勸導業者退運或銷毀，這也是台灣宣布開放後首次自5縣中檢出微量輻射的進口食品。



台灣食藥署在開放後採每日公布日本輸入食品輻射檢測數據，根據最新結果，來自群馬縣的蒟蒻粉驗出「銫-137」及「銫-134與銫-137總和」，皆為4.8貝克／公斤，已勸導業者退運或銷毀，為開放後第一件來自原禁止地區的食品。

台灣衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀表示，今年檢出6件微量輻射食品，都沒有超過台灣加嚴訂定的標準，但依台灣立院決議，若驗出微量的輻射，建議先勸導業者退運銷毀，由業者自行決定是否執行。

行政院發言人羅秉成今天說，政府以嚴格標準逐批查驗福島食品，這次驗到的符合標準但有微量輻射，廠商將配合退運或銷毀。

台灣曾禁止開放福島核災農產品及食品進口，今年2月才宣布開放。（聯合新聞網）

據了解，台灣此前檢出微量輻射的日本食品，還有冬菇、香菇粉、舞菇片、乾香菇、濃縮藍莓果汁，分別來自於日本鳥取、山形、長野、德島等地區，並非來自日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉，檢出微量的「銫-137」及「銫-134與銫-137總和」。

自2011年3月11日發生日本福島核電廠事故後，台灣禁止福島5縣食品將近11年，直到2022年2月21日食藥署發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品解禁，開放輸入。

今年2月8日台灣行政院舉行「日本食品輸入管制措施」記者會上提到，目前國際上除台灣和中國大陸外，全球都已經開放或部分開放核食進口，其中香港、澳門則採部分開放。台解禁福島食物｜核災11年後剩中港禁進口？一文了解兩岸三地政策

在兩岸三地中，中國大陸對福島核災後的日本地區食物進口最嚴格。國家質檢總局在2011年4月8日發佈公告，禁止進口福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新潟、長野、山梨、琦玉、東京、千葉等1都11縣的所有食品、食用農產品及飼料進口。6月，山形、山梨解禁，但剩餘1都9縣的食品仍遭到全面管制。

而2021年台灣曾有消息指出，北京可能搶先台灣全面開放日本福島食品，以爭取日方支持中國加入CPTPP。對此，國台辦則回應，「有關說法純屬造謠」。