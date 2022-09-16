01專訪｜43國解禁福島食品：清酒出口不減反增　大米創新高

福島核災已過11年，災後全球55個國家和地區對福島出產的食品施加部分或完全禁令，隨新加坡、美國、英國近年來紛紛解禁，至今已有43個國家和地區完全解除對福島食品的進口限制，而福島大米的出口量更是創下了歷史記錄，達到事故前的三倍。

日本農林水產省參事官內田博文接受《香港01》獨家專訪，介紹經過艱難、繁複的災後清理、農地復耕、去污名化的過程，當地農業以及食品出口已有顯著恢復，更指盼望香港也能早日恢復福島食品進口。



2011年日本福島第一核電站受地震和海嘯影響發生核泄漏，數萬名周邊居民疏散撤離，大量放射性核物質經大氣、雨水和地下水在本州島東北部發生大範圍擴散，被用於冷卻反應堆的污水更被直接排入周邊海域，對日本本土土壤、周邊海域以及北太平洋地區環境都造成影響。

共55個國家和地區此後對福島及周邊縣食品採取限制或完全禁止進口的措施，當地出產的青瓜、桃、魚、牛肉等農產品在日本國內銷情也一落千丈，價格暴跌，作為日本的農業大縣，福島漁業、農業部門則近乎崩潰。

災後十餘年間，日本政府竭力對當地進行去污、復耕、試漁及食品安全檢測，包括耗資29億日元（約合1.6億港元）剷除表層5至7厘米厚、總量逾千萬立方米的泥土及其他受污染物，並燒毀全部農作物和牲畜，至2017年3月才完成全部土壤淨化；對福島附近海域則逐步針對部分品種進行試捕；各類農牧漁及其他加工食品，則以比國際標準（食品法典委員會標準，CODEX）、歐美國家更低的標準進行嚴格檢測。

其中，日本政府設定的普通食品中的放射性銫的上限為100Bq/kg，而歐盟為1250Bq/kg，美國為1200Bq/kg。

清酒成福島「清流」？

儘管災後大多數農漁和食品產業產值都下滑，福島產的清酒出口量卻在災後幾年間大漲。清酒專家們指出，由於災後人們更加注重清酒的產地和品質，福島核事故反而促進了清酒產業、尤其是高端清酒產品的發展和推廣，一些清酒商更開始自主培植大米。2012至2017年間，福島清酒出口量增長了一倍有餘。

彭博社報道指，福島清酒產業的成果得益於當地商家轉型高端產品的戰略。20多年前，福島的許多釀酒廠生產的是包含蒸餾酒精的廉價清酒，使得福島作為曾經的主要清酒產區被打上了負面的標籤。但經過當地釀酒商之間的共同努力，福島清酒的品質顯著提高，並在災後徹底打響名聲。自2011年起，福島連續9年成為在日本「全國新酒品鑒會」上獲金獎數量最多的地區。

自2011年起，福島連續9年成為在日本全國清酒品評大賽上獲金獎數量最多的地區。（日本農林水產省供圖）

內田博文表示，由於福島縣幅員廣闊，縣內地形和歷史文化多樣性大，傳承着不同文化、釀酒技術的釀酒商在這裏聚集、互相切磋技藝，推動了縣內清酒產業的發展。2021年起，在對清酒進行的嚴格監控中已經連續5年無放射性物質超標，政府因此不再對生產原料、器具和成品等進行分別監測。

大米出口創新高 港、星需求拉動增長

另一方面，食用大米出口量更在2021財年創下了歷史最高的記錄，達到398噸，是災前出口量的3倍有餘。《福島民報》指，在疫情防控相對較好的香港和新加坡，由日料店及其他商家帶動的大米需求增長尤為強勁，推動去年大米出口量的增長。

內田博文稱，儘管日本國內對各類食品輻射標準已經相當嚴格，福島大米的安全標準則更高，並且實行逐袋檢測的方針。在投入市場前，每包福島米包裝上會被貼上檢測標籤，供民眾查詢其檢測結果。

核事故發生前，福島是日本全國屈指可數的優質品牌「越光米」的產地，在商用大米中，福島產米所佔比例一度達到65%的全國最高水平，出口量則超過100噸。但災後由於大量耕地被毀、部分農作物輻射量超標，包括曾經的福島名物——大米、桃以在內，所有農產品總出口量還不到兩噸（2012年）。

11年過去，福島的農產品因污名化貶值或被壓價的情況已明顯改善。日本農林水省數據顯示，福島縣農產品的產值在2020年錄得2,116億日圓（約合118億港元），恢復至災前的9成，在全國排行第15位。去年，福島產的桃、梨和蘋果在東京都中央批發市場的批發價格也已經超過災前水平。

福島作為主要青瓜產區，每年特定季節日本各處超巿都會售賣福島的青瓜。但核災發生後，福島青瓜都曾經歷價格大幅下跌，但很高興如今價錢已恢復至正常水平。 內田博文

至於當地漁業，從2012年開始啟動個別魚類和海域的試驗性捕魚，至2019年從3類魚增加至約200種。 內田博文指，2021年福島的海底拖網加上養殖魚業，漁獲量已有明顯恢復，達5.4萬噸，比起災前只差20%。惟因過去十年很多國內消費者都已轉買來自其他縣的水產，福島漁產的巿佔率仍大不如前。

2021年3月10日，在日本福島縣浪江町，一名市場工作人員在當地已經重建的批發市場搬運魚。(Getty Images)

43國解禁福島食品 農業災後重生

內田博文表示，福島的農漁業不僅是支撐當地民眾生計的重要產業，也是日本全國一個重要的農漁生產基地，「如果我們可以成功復興福島的漁農產業，這也象徵着我們從2011年的大地震、核災當中重生。」

隨着英國和印尼分別在今年6月和7月全面解除對福島食品的進口限制，限制進口名單上的國家和地區數量已經減少至只剩12個，包括中國、韓國、俄羅斯、台灣和香港等。台灣在今年2月、禁令實行11年後重啟福島及周邊4縣的食品進口，但對野生鳥獸的肉、蘑菇類等部分食品維持禁令。

圖為福島產大米「天之粒」。（網絡圖片）

美國食品藥品監督管理局（FDA）於去年9月21日針對而停止進口的日本產食品，宣佈全面撤銷因放射性物質風險而限制進口的日本食品，包括容易吸收核污染的野生蘑菇。其聲明指出：「在廣泛分析了日本強有力的控制措施——包括淨化、監測和執行，又審查了10年對來自日本的食品進行抽樣檢查的結果，並確定從日本進口的放射性污染食品對美國消費者的風險非常低之後，FDA決定，IA（進口警報）不再是保護公眾健康所必需的，因此應該取消。」

英國食品標準局（Food Standards Agency）則指，「在這些控制措施施行的11年中，經檢查沒有發現進口到英國的產品（輻射量）超過100 Bq/kg的情況。」

港府自2011年3月開始限制日本福島及周邊四個縣（即千葉、群馬、茨城及栃木）的部分食品進口香港。自2011年至2020年間，香港對日本進口食品進行檢測的75萬個樣品中，均未有檢測到輻射量超標。惟港府2019年部分放寬措施後，維持對福島縣的果、蔬、奶及其製品的進口禁令；水產品、冷凍或冷藏肉類、家禽等則在有輻射證明書的情況下允許進口，至今未再作調整。目前，香港許可進口的福島食品包括大米、清酒、水果製品等。