貴陽大巴翻側｜2年前泉州隔離酒店倒塌29死　學者：防疫須重法治

9月18日凌晨2時40分左右，一車輛行駛至黔南州三都至荔波高速32公里處發生側翻，墜入路旁深溝。截至9月18日21時，事故共造成27人不幸遇難，20人受傷被就近送往醫院救治。



上海金融與法律研究院研究員聶日明18日發表文章《貴州大巴車側翻事件，絕不是什麼簡單的交通事故》表示，貴陽轉運客車側翻事故不是孤案，很多城市的疫情防控時都有大量的違法違規行為。



他認為，疫情防控只能在法律授權的領域內行事，必須納入到法治的軌道上，不能以防控為名，衝擊其它領域的運行秩序和約束。

聶日明批評，貴陽轉運直接違反《道路旅客運輸企業安全管理規範》中長途客車不得在2時至5時運營的規定；駕駛員穿着防護服、頭戴隔離罩，造成駕駛員身上不舒服，影響駕駛員的專注度，也會導致重大安全事故發生。

同時，居民異地隔離是防疫執法人員強制要求的。而《行政強制法》第四十三條規定，「行政機關不得在夜間或者法定節假日實施行政強制執行」，雖然法律規定「情況緊急的除外」，但「緊急情況」一般是指「之後不能執行、之後執行損害公共利益」，執行部門在轉運前，沒考慮過可能導致安全事故。

聶日明質疑政府為何容許凌晨轉運。他說，凌晨時段駕駛員的精力很難勝任安全駕駛的義務；貴州山多路險，貴州嚴格要求所有客運車輛2時至5時一律不得運行，在高速公路上本不應該出現長途客車；貴州省為築牢疫情防控「第一道防線」，大面積對高速公路收費站進行臨時管控，長途客車2-5時不得運營不能上高速，交通部門人員不應該讓上高速。

文章認為，在一項常規手段無法完成的政策要求之下，貴陽市的疫情防控部門，連續突破違反從中央到貴州、貴陽本地常規的道路運輸安全管理的要求，安排在夜間轉運涉疫人員。貴陽疫情防控明顯高於其它安全管理政策，這是貴陽轉運客車側翻事故的源頭。

「最近幾十年以來，中國建立了基本完善的安全管理制度，每一條法律、法規、規章的條款都是血的代價，是用歷史教訓撰寫的要求。貴州一直以來是長途客車夜間行駛治理最為嚴格的地區，我們要問的問題是，為什麼這條嚴格執行的政策，到了涉疫人員轉運這裏失效了？」聶日明問。

文章認為，這次事故絕不是一次簡單的交通事故，任何一個環節的機關能依法行政，都可以避免這次交通事故。與2020年泉州市欣佳酒店「3 · 7」房屋坍塌事故相比，貴陽轉運客車高速側翻事故更為惡劣，參與決策的各個環節的負責人違反現行安全管理政策的主觀故意更為明顯。

同時，聶日明發現2022年以來的疫情防控政策大量出現了類似的事情。比如在長春、上海的靜默期間，要求全市人口居家不准出門，為了保證居家隔離的效果，採取了焊死大門或者鐵絲網隔離的行為，在主幹路上設置路障封堵交通，在小區投擲對人體有害的消毒片，在門急診就醫之前設置核酸或健康碼的要求等，他批評「違法違規的事情做多了，總會有一個城市發生事故」。

2020年泉州市欣佳酒店「3 · 7」房屋坍塌事故

2020年3月7日19時14分，位於福建省泉州市鯉城區的欣佳酒店所在建築物發生坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷，直接經濟損失5794萬元。事發時，該酒店為泉州市鯉城區新冠肺炎疫情防控外來人員集中隔離健康觀察點。

國務院事故調查組2020年7月發表的事故調查報告表明，坍塌事故是違法違規建設、改建和加固施工導致建築物坍塌的重大生產安全責任事故。

貴州大巴轉運隔離人員27死20傷 貴陽副市長道歉

9月18日2時40分許，黔南州三都至荔波高速三都段發生一起客車側翻事故，造成重大人員傷亡，相關部門接報後立即趕赴現場救援。截至18日下午5時，事故造成27人不幸遇難，20人受傷正在救治。

貴陽市人民政府副市長林剛表示，這起重大交通事故給人民群眾生命安全帶來巨大損失。我們無比沉痛，無比自責。在此我代表市委市政府再次對所有遇難人員表示沉重哀悼，向所有遇難人員家屬和受傷人員表示深切慰問，向全社會作出誠懇道歉。

貴州省委省書記諶貽琴、省長李炳要求把救人放在第一位，迅速組織醫療專家救治傷員，不惜一切代價全力挽救生命。要全力做好遇難人員善後工作和家屬安撫工作，切實解決實際困難。

家屬、目擊者留言

有網民發現疑似是貴州大巴翻側事故罹難者的微博和罹難者親屬的發文。文中截圖顯示，有車內乘客提到「別人問去哪(隔離)?司機都不回答。」也有核酸檢測陰性的民眾發文稱，因為隔壁棟出現陽性，被拉去隔離。貴州大巴事故引發內地網民對於「疫情防控過度」、「防疫違規」的討論。