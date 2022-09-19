猴痘｜內地首宗輸入個案病毒屬西非系B.1支　與德國病毒高度同源

9月16日，內地通報首宗猴痘輸入個案，患者入境重慶後即被隔離管控。

今日（19日），中國疾控中心周報發布《現場紀要：中國內地首例輸入性猴痘病例——中國重慶市，2020年9月16日》（下稱《現場紀要》），其中提到，上述個案的猴痘病毒 ，與德國病毒高度同源。



《現場紀要》指出，患者為29歲的中國籍銷售人員，他於9月2日至8日訪問德國，9月2日曾在柏林有過男男性行為。他隨後前往西班牙，並於9月14日返回重慶。

他曾出現喉嚨乾燥發癢，9月9日發燒，右腳踝出現紅色皮疹和膿皰。9月11日，他到私人診所求診並服用消炎藥；9月14日，他被隔離在重慶新冠肺炎隔離點，自述出現猴痘樣臨床表現，隨後被重慶市疾控中心確定為猴痘疑似病例。

經過檢測，上述病例中的猴痘病毒 (China-CQ202209)屬於西非系B.1支，與6月21日採集的德國病毒高度同源。有關結果確認該病例為中國大陸首宗輸入性猴痘病例。

猴痘：圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）提供的一張攝於1997年的照片，相中人是猴痘病人，此人右臂及身軀有病變的情況。（AP）

《現場紀要》指出，目前在中非和西非以外的多個非流行國家發現許多猴痘病例，並且頻繁發生人傳人。特別在男男性行為者中，出現了類似梅毒和其他性傳播感染的新臨床症狀。世界衛生組織已於7月23日宣布猴痘為國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。

猴痘屬於痘病毒科正痘病毒屬，是正痘病毒中對人類致病的四種病毒之一。猴痘病毒有西非和剛果盆地兩個分支，其中，西非分支病死率約3%，剛果盆地分支病死率約10%。 5月以來，非地方性流行地區發現的猴痘病例樣本，測序分析結果為西非分支。世界衛生組織消息，截至9月5日，全球102個國家和地區報告猴痘病例52996宗，死亡18宗。