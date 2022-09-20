中共二十大｜北京市10月底前禁飛「低慢小」無人機、放氣球

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9月15日，北京市公安局發布通告，即日起至10月31日，北京市內禁飛無人機、滑翔機、氣球等。



北京市公安局發佈《北京市公安局關於加強北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》，禁止單位、組織和個人利用無人機、「穿越機」等「低慢小」航空器，北京市行政區域內進行各類未經審批的飛行活動和放氣球活動。

根據《通告》，「低慢小」航空器是指飛行高度低、飛行速度慢、雷達反射面積小的航空器具，主要包括輕型和超輕型飛機（含輕型和超輕型直升機）、滑翔機、三角翼、動力三角翼、載人氣球（熱氣球）、飛艇、滑翔傘、動力滑翔傘、無人機、航空模型、無人駕駛自由氣球、繫留氣球等12類。

2022年9月15日至10月31日，北京市內禁飛無人機、滑翔機、氣球等。（視覺中國）

《通告》稱，依據《飛行基本規則》第35條規定，所有飛行必須預先提出申請，經批准後方可實施。開展「低慢小」航空器飛行活動，應當預先向中部戰區空軍或民航空中管制部門提出申請，經批准後方可實施。

若違規飛行「低慢小」航空器或違法破解無人機禁飛系統行為，公安機關將聯合軍隊、民航等有關部門嚴厲查處；若違規飛行行為違反治安管理規定，公安機關將依照《治安管理處罰法》予以處罰；若構成犯罪，將依法追究刑事責任。