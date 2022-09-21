汪洋：推進伊斯蘭教中國化　堅持聽黨話跟黨走、高揚愛國社會主義

全國政協主席汪洋20日在京會見中國伊斯蘭教協會（伊協）新一屆領導班子成員。他強調，要深入推進中國伊斯蘭教中國化，新一屆中國伊協要堅持正確政治方向，聽黨話、跟黨走的政治立場任何時候不能含糊，愛國主義、社會主義的旗幟任何時候都要高揚。

中央統戰部部長尤權參加會見。



不斷增進伊斯蘭教和穆斯林群眾對中共認同

官方媒體《新華社》報道，汪洋要深入推進中國國伊斯蘭教中國化，堅持以社會主義核心價值觀為引領，廣泛傳遞中國伊斯蘭教愛國、和平、中道等理念，引導伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾不斷增進對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，推動中國伊斯蘭教更好與社會主義社會相適應。

他強調，新一屆中國伊協要堅持正確政治方向，聽黨話、跟黨走的政治立場任何時候不能含糊，愛國主義、社會主義的旗幟任何時候都要高揚。帶頭守法遵規、崇儉戒奢、提升修為，以強烈的責任感解決影響伊斯蘭教健康傳承的突出問題。培養一支政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的伊斯蘭教界代表人士隊伍。

他稱，伊斯蘭教界要把伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾緊密團結在黨和政府周圍，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

中央深入推進中國宗教中國化

在2021年12月3日至4日的全國宗教工作會議上，國家主席習近平就曾強調「必須堅持我國宗教中國化方向」，提出「深入推進我國宗教中國化」的明確要求。他稱：「要深入推進我國宗教中國化，引導和支持我國宗教以社會主義核心價值觀為引領，增進宗教界人士和信教群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。」

2021年12月3日至4日，全國宗教工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。（新華社）

官方媒體《新華社》6月30日報道，汪洋曾到青海藏文化博物院、熱貢龍樹畫苑、昂拉千戶府和古寺廟調研，了解歷史文化保護傳承情況，29日在西寧主持召開「在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承」重點提案督辦協商會。在到訪東關清真寺時，住持向他介紹整改前後變化，當中可見阿拉伯風格圓頂和宣禮塔被拆，並高掛五星旗取代。

伊斯蘭教在中國

官方資料顯示，伊斯蘭教在中國舊稱「回教」、「清真教」、「天方教」等。一般認為，伊斯蘭教傳入中國的標誌性事件是史載唐朝永徽二年（公元651年）大食始遣使朝貢，其後主要通過經商往來逐漸傳播。至宋代，隨著來華穆斯林人數增多，與當地居民通婚，其子孫久居國內與漢民族逐漸融合，成為中國回族穆斯林的先民。從伊斯蘭教的傳入到回族的形成，經歷了幾百年的時間。新疆地區從10世紀伊斯蘭教開始傳入至18世紀，也經歷了大約七八百年的時間。

中國有回族、維吾爾族、塔塔爾族、柯爾克孜族、哈薩克族、烏孜別克族、塔吉克族、東鄉族、撒拉族、保安族等十個少數民族傳統上基本信仰伊斯蘭教，此外，漢族、蒙古族、藏族及傣族中也有部分人信仰。中國穆斯林基本上屬於遜尼派，在新疆有極少數穆斯林信奉什葉派。中國穆斯林大多數聚居在新疆維吾爾自治區、寧夏回族自治區、甘肅、青海、河南、雲南等地。

1953年5月11日，中國伊斯蘭教協會在北京成立，選舉包爾漢為主任。中國伊斯蘭教第十一次全國代表會議近日舉行，楊發明再次當選中國伊斯蘭教協會會長。